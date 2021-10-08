İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor ve Instagram akış yenilenemiyor hatası nedir soruları milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılıyor. Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayan problem devam ediyor. Özellikle İOS telefon kullanan kullanıcılar, Instagram akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya geliyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?



Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Instagram'da erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişim sağlayamıyor.

Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?



İşte detaylar;