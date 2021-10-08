Son dakika: Yeni Malatyaspor’da Marius Sumudica dönemi başladı

Son dakika... Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 puan toplayarak sezona kötü bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırmıştı. Malatya ekibi, yeni hocasını buldu.
Tükiye'de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'un başına geçti.
Sarı-siyahlı kulüpten konuyla alakalı şu açıklama yapıldı: "Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Sumudica, Gaziantep FK'de çalıştığı dönemde oynattığı futbol ve topladığı puanlarla dikkat çekmişti. Rumen hocanın Çaykur Rizespor macerası ise beklediği gibi geçmemiş ve kısa sürmüştü.