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Giriş Tarihi: 8.10.2021 10:43 Son Güncelleme: 8.10.2021 10:56

Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica dönemi başladı

Son dakika: Yeni Malatyaspor’da Marius Sumudica dönemi başladı

Son dakika... İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, deneyimli teknik direktör Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika... Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 puan toplayarak sezona kötü bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırmıştı. Malatya ekibi, yeni hocasını buldu.

Tükiye'de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'un başına geçti.

Sarı-siyahlı kulüpten konuyla alakalı şu açıklama yapıldı: "Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Sumudica, Gaziantep FK'de çalıştığı dönemde oynattığı futbol ve topladığı puanlarla dikkat çekmişti. Rumen hocanın Çaykur Rizespor macerası ise beklediği gibi geçmemiş ve kısa sürmüştü.

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Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica dönemi başladı
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