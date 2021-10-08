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Giriş Tarihi: 8.10.2021 09:39

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için gözler MEB’te!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için gözler MEB’te!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvurusu sona erdi. 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı listesi MEB'in internet sitesinde yayınlandı. Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. 27 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulamasına başladı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için binlerce kişi araştırma yapıyor. 2021 MEB takvimi ile branş dağılımı, kontenjan sayısı ve başvuru tarihleri duyuruldu. 20 bin öğretmen atamasının ardından 15 bin yeni öğretmen ataması için mülakat yerleri bekleniyor. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için gözler MEB'te!

MEB SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya hak kazanan adaylar açık pozisyonlar için görev alacakları okul tercihinde bulunacak. Mülakatlar sonucunda oluşan puana göre öğretmenlerin tercihleri arasından atamaları yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ÖN BAŞVURU VE MÜLAKAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1.Öğretmen ataması için bekleyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön başvuruları duyurması ile harekete geçti. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemleri için "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak gerekmekte.

2. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adayların belge sunmak, başvurularını onaylatmak için il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeleri gerekmeyecek.

3. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

4. Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 takvimde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59) tamamlanması gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

MÜLAKAT – SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra başvuru gerçekleştiren adaylar mülakata girecekleri yerleri "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için gözler MEB’te!
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