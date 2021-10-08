Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için binlerce kişi araştırma yapıyor. 2021 MEB takvimi ile branş dağılımı, kontenjan sayısı ve başvuru tarihleri duyuruldu. 20 bin öğretmen atamasının ardından 15 bin yeni öğretmen ataması için mülakat yerleri bekleniyor. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için gözler MEB'te!
Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya hak kazanan adaylar açık pozisyonlar için görev alacakları okul tercihinde bulunacak. Mülakatlar sonucunda oluşan puana göre öğretmenlerin tercihleri arasından atamaları yapılacak.
1.Öğretmen ataması için bekleyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön başvuruları duyurması ile harekete geçti. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemleri için "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak gerekmekte.
2. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adayların belge sunmak, başvurularını onaylatmak için il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeleri gerekmeyecek.
3. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.
4. Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 takvimde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59) tamamlanması gerekmektedir.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra başvuru gerçekleştiren adaylar mülakata girecekleri yerleri "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek.