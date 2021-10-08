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Giriş Tarihi: 8.10.2021 08:18 Son Güncelleme: 8.10.2021 08:18

POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 27.Dönem POMEM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 27.Dönem POMEM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

8 bin polis alımı sürecinin tamamlanması ve sözlü mülakatların bitmesinin ardından gözler POMEM mülakat sonuçlarına çevrildi. Ön başvuru, fiziki yeterlilik ve yazılı sınavın ardından 27.Dönem için alınacak olan polis alımı süreci sonrası Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama ile birlikte POMEM sonuçları da açıklanacak. İşte 2021 POMEM sınav sonuçları hakkında son gelişmeler.

Sözlü mülakat sonuçlarına katılım sağlayan binlerce polis adayı POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek olan resmi açıklamaya gözlerini çeviren adaylar "27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?" sorusuna yanıt arıyor. 2021 POMEM sınav sonuçları hakkında henüz resmi açıklama gelmemiş olup konuya yönelik araştırmalar sürmeye devam ediyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 27.Dönem POMEM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
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