Türkiye Norveç maçı bugün Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek. FIFA Dünya Kupası elemelerinde ay yıldızlı ekibin bugün tek hedefi galibiyet olacak. Ülkemiz grubunda 11 puanla 3. Sırada yer alırken rakip ise 13 puanla ikinci sırada. "Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları şimdi gündemdeki yerini aldı. Öte yandan Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Stefan Kuntz'un ilk maçı olacak. Peki, Türkiye - Norveç milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...