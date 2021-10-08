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Giriş Tarihi: 8.10.2021 09:57

Türkiye - Norveç milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Dünya Kupası elemelerinde Norveç karşısında!

Türkiye - Norveç milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Dünya Kupası elemelerinde Norveç karşısında!

FIFA Dünya Kupası G Grubu elemelerinde A Milli Futbol Takımımız 7. Maçına çıkmaya hazırlanırken Türkiye Norveç maçı için milyonların geri sayımı başladı. Bugün Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan heyecan dolu karşılaşma ay yıldızlı ekibin gruptan çıkabilmesi için büyük önem taşıyor. Öte yandan “Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Kuntz yönetiminde bugün tek hedef 3 puan olacak. Peki, Türkiye - Norveç milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Türkiye Norveç maçı bugün Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek. FIFA Dünya Kupası elemelerinde ay yıldızlı ekibin bugün tek hedefi galibiyet olacak. Ülkemiz grubunda 11 puanla 3. Sırada yer alırken rakip ise 13 puanla ikinci sırada. "Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları şimdi gündemdeki yerini aldı. Öte yandan Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Stefan Kuntz'un ilk maçı olacak. Peki, Türkiye - Norveç milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Dünya Kupası elemeleri Türkiye Norveç maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve gün saat detayları şöyle;

  • Dünya Kupası elemeleri G grubu Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, NORVEÇ MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da Norveç ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.



Sabah antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirilen milliler, akşam antrenmanına ise teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde koordinasyonlu ısınma ile başladı. Daha sonra pas, şut çalışması ve geçiş oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kalede yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Tedbir amacıyla dünkü çalışmaya katılmayan Cengiz Ünder ve Merih Demiral, akşam antrenmanında yer aldı.



TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez ve Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de idmanı izledi.

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

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Türkiye - Norveç milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Dünya Kupası elemelerinde Norveç karşısında!
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