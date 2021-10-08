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Giriş Tarihi: 8.10.2021 09:10 Son Güncelleme: 8.10.2021 09:10

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 8 Ekim 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 8 Ekim 2021 Cuma

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan Zeynep Turan 8 Ekim 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Ekim ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 8 Ekim 2021 Cuma için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Ekim 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 8 Ekim 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "DEVİR DAİM YENİAYININ BURÇLARA ETKİSİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 8 EKİM 2021 CUMA

Koç: Yaptığın karar değişiklikleri aile ve ilişki hayatın arasında denge kurma konusunda sana zorluk çıkarabilir. Artan harcamalarını bir plana oturtmak isteyeceksin.

Boğa: Çevrenle arandaki güven bağlarını sorgulamaya başlayabilirsin. Ani duygu fırtınalarının dinmesi, bu günlerde daha sakin ve ılımlı olmanı sağlayacak.

İkizler: Son günlerde iş arkadaşlarınla fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Durumu toparlamak adına iş arkadaşlarınla yeni bir planlama yapmak isteyebilirsin.

Yengeç: İş, aile, ilişki adına kendini yıpratmak istemeyeceğin günlerin başlangıcı olabilir. Pozitif enerjini kaybetmek istemeyişin nedeniyle bazı problemleri görmezden gelebilirsin.

Aslan: Haksızlıklara karşı verdiğin mücadelelerin meyvelerini topluyorsun. Geleceğe dair alacağın haberler yeni bir planlama yapmanı sağlayabilir.

Başak: Kendini güvende hissettiğin bir gündesin. Aldığın kararların doğruluğunu hissetmen hayatının her alanında kendisini gösterecek.

Terazi: Arkadaşlık ilişkilerinde inişler çıkışlar yaşanabilir. Hata sende olmayabilir ama sen yine de durumu düzeltmek için çaba sarf edeceksin.

Akrep: Kriz yönetimi konusunda başarılı olman, iş yerinde patronların tarafından ödüllendirilebilir. Uzun süredir beklediğin terfii haberi her an kapını çalabilir.

Yay: Haftanın son mesai günü senin için yoğun geçecek. Ruhen ve bedenen dinlenmek için kısa mesafeli kaçamak planları yapacaksın.

Oğlak: Krizleri fırsata çevirmeyi başarıyorsun. Sorumluluk üstlenen ve pratik olmandan dolayı, sıkıntılardan sıyrılmak senin için daha kolay.

Kova: Yaptığın stratejiler ile birlikte iş hayatında yaşanan sorunların önüne geçiyorsun. Kendi işini kolaylaştırdığın gibi çevrendeki kişilere de yardımda bulunuyorsun.

Balık: Birikimlerini değerlendirmek be yatırım yapmak için düşüncelerini ailen ile paylaşabilirsin. Çevrendeki kişilerle her konuda fikir birliğinde olmak seni mutlu ediyor.

DEVİR DAİM YENİAYININ BURÇLARA ETKİSİ

İki gün önce gerçekleşen Yeniay'ın etkileri hepimizin sosyal hayatlarından taştı. Önü alınamayan gelişmelerin üzerinde duran Yeniay burçları nasıl etkileyecek diye merak ediyorsanız, gelin beraber keşfedelim.

KOÇ BURCU

  • İş toplantılarında konuşmalarınız ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.
  • Aile meselelerinizin dışarıya taşmasına izin vermemelisiniz.

BOĞA BURCU

  • Çocukları olan bir Boğa burcuysanız vakitsizlikten şikayet edeceksiniz.
  • Çalışan bir Boğa burucuysanız ekip arkadaşlarınız arasında koordinasyon kurmakta zorlanabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

  • Sorunlu kişilere daha fazla taviz vermeyeceksiniz.
  • Dış görünüşünüz ile ilgili yenilikler yapmayı düşünüyorsanız, durun!

YENGEÇ BURCU

  • Maddi kayıplarınızı ek gelir elde edeceğiniz işler ile kapatmayı düşüneceksiniz.
  • Çevrenizdeki kişilerin davranışları "ne oluyor?" dedirtecek.
  • İlişkinizdeki yaralar kapanıyor.

ASLAN BURCU

BAŞAK BURCU

TERAZİ BURCU

  • Sağlığınız sizin için önemli bir konu olacak, sıkı bir diyete girebilirsiniz.
  • İşinizle ilgili kriz anlarında ailenizin eleştirileri sizi yorabilir.
  • Ev sahipliğini yaptığınız Retro, kalbinizi ilgilendiren konularda radikal kararlar aldıracak.

AKREP BURCU

YAY BURCU

  • Aile ile yaşayan bir Yay burcuysanız bireysel bir düzen kuracaksınız.
  • Soluk almak için kısa süreli bir tatil düşünmenin geç olmadığı fikri güçlenebilir.

OĞLAK BURCU

KOVA BURCU

BALIK BURCU

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 8 Ekim 2021 Cuma
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