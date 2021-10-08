Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 8 Ekim 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Ekim 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 8 Ekim 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "DEVİR DAİM YENİAYININ BURÇLARA ETKİSİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Yaptığın karar değişiklikleri aile ve ilişki hayatın arasında denge kurma konusunda sana zorluk çıkarabilir. Artan harcamalarını bir plana oturtmak isteyeceksin.
Boğa: Çevrenle arandaki güven bağlarını sorgulamaya başlayabilirsin. Ani duygu fırtınalarının dinmesi, bu günlerde daha sakin ve ılımlı olmanı sağlayacak.
İkizler: Son günlerde iş arkadaşlarınla fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Durumu toparlamak adına iş arkadaşlarınla yeni bir planlama yapmak isteyebilirsin.
Yengeç: İş, aile, ilişki adına kendini yıpratmak istemeyeceğin günlerin başlangıcı olabilir. Pozitif enerjini kaybetmek istemeyişin nedeniyle bazı problemleri görmezden gelebilirsin.
Aslan: Haksızlıklara karşı verdiğin mücadelelerin meyvelerini topluyorsun. Geleceğe dair alacağın haberler yeni bir planlama yapmanı sağlayabilir.
Başak: Kendini güvende hissettiğin bir gündesin. Aldığın kararların doğruluğunu hissetmen hayatının her alanında kendisini gösterecek.
Terazi: Arkadaşlık ilişkilerinde inişler çıkışlar yaşanabilir. Hata sende olmayabilir ama sen yine de durumu düzeltmek için çaba sarf edeceksin.
Akrep: Kriz yönetimi konusunda başarılı olman, iş yerinde patronların tarafından ödüllendirilebilir. Uzun süredir beklediğin terfii haberi her an kapını çalabilir.
Yay: Haftanın son mesai günü senin için yoğun geçecek. Ruhen ve bedenen dinlenmek için kısa mesafeli kaçamak planları yapacaksın.
Oğlak: Krizleri fırsata çevirmeyi başarıyorsun. Sorumluluk üstlenen ve pratik olmandan dolayı, sıkıntılardan sıyrılmak senin için daha kolay.
Kova: Yaptığın stratejiler ile birlikte iş hayatında yaşanan sorunların önüne geçiyorsun. Kendi işini kolaylaştırdığın gibi çevrendeki kişilere de yardımda bulunuyorsun.
Balık: Birikimlerini değerlendirmek be yatırım yapmak için düşüncelerini ailen ile paylaşabilirsin. Çevrendeki kişilerle her konuda fikir birliğinde olmak seni mutlu ediyor.
DEVİR DAİM YENİAYININ BURÇLARA ETKİSİ
İki gün önce gerçekleşen Yeniay'ın etkileri hepimizin sosyal hayatlarından taştı. Önü alınamayan gelişmelerin üzerinde duran Yeniay burçları nasıl etkileyecek diye merak ediyorsanız, gelin beraber keşfedelim.
KOÇ BURCU
BOĞA BURCU
İKİZLER BURCU
YENGEÇ BURCU
ASLAN BURCU
BAŞAK BURCU
AKREP BURCU
YAY BURCU
OĞLAK BURCU
KOVA BURCU
BALIK BURCU