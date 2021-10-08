Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS 3. ek tercih tarihleri ne zaman belli olur, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı? YKS 3. ek tercihler ile 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
Giriş Tarihi: 8.10.2021 07:19 Son Güncelleme: 8.10.2021 07:19

YKS 3. ek tercih tarihleri ne zaman belli olur, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı? YKS 3. ek tercihler ile 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS 3. ek tercih tarihleri ne zaman belli olur, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı? YKS 3. ek tercihler ile 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS 3. Tercih başvuru tarihleri için gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İkinci yerleştirmelerde de herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar özellikle de 140 puan alanların ne zaman tercih yapacağını merak ediyor. Bu kapsamda ise “140 puan alanlar için YKS 3. Ek tercihler ne zaman başlıyor, yapılacak mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Başvuruların ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla beraber kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Buna göre; YKS 3. Tercihler ile 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte tüm detaylar...

YKS 3. Ek tercih başvuruları için binlerce adayın bekleyişi sürüyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kısa zaman içerisinde alınması beklenen tercihlerde baraj puanının 140 olduğu biliniyor. Hal böyleyken "YKS 3. Tercihler ile 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?" soruları da gündeme taşındı. Adaylar üniversitelerin açıkladığı boş kontenjanlara yerleşmek üzere başvurularını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelen açıklamaya göre yapacak. Peki, YKS 3. Tercihler ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

ÖSYM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

"2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, 29.09.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda Başkanlığımızca yapılacaktır.

2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır. Adaylar, sonuç belgelerine 07 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde,ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır."

YKS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 3.tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak edilirken YKS 3. tercih tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme sonuçları için tarih verilmedi, sonuçların en geç önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin'i çıldırtan teklif! Ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi! Bağdat Caddesi'nde davul zurna çalıp, nedimelere para dağıttı
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Son dakika: Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Baş şüpheli Gökhan Argın tutuklandı
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma günü kritik olacak!
İŞKUR en az ilkokul mezunu ve 4 bin TL maaşlı personel alımı ilanları yayınlandı! İşte 2021 İŞKUR güncel personel alımı ilanları
Milli takımın yeni teknik direktörü Kuntz'tan net açıklama! 'Uğurcan ve Altay konusunda...'
Son dakika: Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında son perde! Başkan Ali Koç devreye girdi bu hafta...
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS 3. ek tercih tarihleri ne zaman belli olur, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı? YKS 3. ek tercihler ile 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA