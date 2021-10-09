Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 9 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 9 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 9.10.2021 19:27 Son Güncelleme: 9.10.2021 19:27

9 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 9 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

9 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 9 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

1 yıldan fazla süredir ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye’de tespit edilen ilk koronavirüs vakasından itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlar arasından 28 bin 645 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü Türkiye corona virüsü tablosu vaka-vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Merak edilen 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusunun cevapları ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Ekim corona virüsü tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son corona virüsü vaka-vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SON DAKİKA: 9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

9 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak paylaşıldı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;

9 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 645

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 217

8 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 201

VEFAT SAYISI: 188

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 167

7 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 019

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 240

6 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 802

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269



5 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 802

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269

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9 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 9 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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