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Giriş Tarihi: 9.10.2021 17:50 Son Güncelleme: 9.10.2021 17:53

Babel ve Ömer Bayram öne çıktı! Galatasaray hazırlık maçında 4 golle kazandı!

Babel ve Ömer Bayram öne çıktı! Galatasaray hazırlık maçında 4 golle kazandı!

Süper Lig'e verilen milli arayı iyi değerlendirmek adına TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Galatasaray, sahadan 4-3 galip ayrıldı. Ömer Bayram'ın gol ve asistiyle öne çıktığı mücadelede, Diagne, Babel ve Oğulcan da golle buluştu.

Süper Lig'de milli araya 2'de 2 yaparak giren Galatasaray, hazırlık maçlarıyla milli arayı iyi değerlendirmeyi hedefliyor. Hafta sonu Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını da sürdürüyor.

TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaşan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 4-3 kazanmasını bildi. Son dönemde performanslarıyla tepki çeken Babel ve Ömer Bayram, hazırlık maçında takımın iyi isimlerden oldu.

Babel, Oğulcan, Ömer Bayram ve Diagne'nin golleriyle kazanan Galatasaray'da, Ömer Bayram'ın frikik golü karşılaşmanın dikkat çeken anlarından birisi oldu.

Galatasaray sosyal medya hesabı, Ömer Bayram'ın frikikten kaydettiği golü paylaştı.

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Babel ve Ömer Bayram öne çıktı! Galatasaray hazırlık maçında 4 golle kazandı!
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