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Giriş Tarihi: 10.10.2021 00:46 Son Güncelleme: 10.10.2021 00:50

Barcelona efsanesi Xavi, teknik direktörlük için yeşil ışık yaktı!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Barcelona efsanesi Xavi, teknik direktörlük için yeşil ışık yaktı!

Yeni sezon Lionel Messi'yi kaybederek giren Barcelona, Ronald Koeman yönetiminde oynadığı futbolla taraftarına keyif vermiyor. Son haftalarda oldukça düşüş yaşayan İspanyol devinde, üst üste gelen kayıpların Koeman'ın gönderilmesi gündeme geldi. Yeni teknik direktör adayları hakkında birçok söylenti olan Barcelona'da, efsane isim Xavi'den ilk açıklama geldi.

Bu sezona kayıplarla giren Barcelona'da en çok tartışılan isim Ronald Koeman oldu. Lionel Messi'nin de takımdan ayrılmasının ardından düşüşe geçen İspanyol devinde yeni teknik direktör adayları söylentileri ortaya çıkmaya başladı.

Barcelona'nın başına geçme ihtimali olan isimler arasında yer alan efsane isim Xavi, hocalık için yeşil ışık yaktı.

Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd'ı çalıştıran İspanyol teknik adam Xavi, takımına oynattığı futbolla Barcelona'nın başarıdan başarıya koştuğu dönemleri hatırlatıyor.

Tiki-taka ismi verilen hızlı pas oyunu sistemini Al Sadd'a uygulayan Xavi, Barcelona'nın girdiği kötü dönemde taraftarlarca takımın tek çaresi olarak görülüyor.

Barcelona iddialarını yanıtlayan Xavi, "Gelecekte ne olacağı belli olmaz. Her olasılığa açığım ve ileride neler olacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

2019 yılından bu yana Al Sadd'ı çalıştıran Xavi'nin sözleşmesi, 2023 yılında sona eriyor. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın teknik direktör adayları arasında ilk sıraya koyduğu isim ise Belçika'yı çalıştıran Roberto Martinez'in olduğu söyleniyor.

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Barcelona efsanesi Xavi, teknik direktörlük için yeşil ışık yaktı!
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