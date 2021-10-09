Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe maçına büyük indirim
Giriş Tarihi: 9.10.2021

Fenerbahçe maçına büyük indirim

YUNUS EMRE SEL
Fenerbahçe maçına büyük indirim

Trabzonspor, F.Bahçe karşılaşmasına özel olarak biletleri 40 TL’den satışa çıkardı.. Taraftarlar büyük ilgi gösterdi

Milli ara sonrası evinde oynayacağı Fenerbahçe maçına liderlik için çıkacak olan Trabzonspor'da tribün biletlerine büyük indirim geldi. Bordo-mavili yönetim kurulu, taraftarların bilet fiyatlarının yüksekliğine gösterdiği tepki sonrası bir toplantı yaptı. Toplantıdan Galatasaray maçında 100 TL olan kale arkası biletlerinin 40 TL'ye indirilmesi kararı çıktı. Taraftarların, karşılaşma biletlerine büyük ilgi gösterdiği ve daha şimdiden tamamının satıldığı belirtildi. Doğu tribünü biletleri satışa çıkarılmazken, organize hareket etme kararı alan taraftar guruplarına verildi. Bordo-mavili futbolseverlerin, bu tribünde koreografi yapacakları belirtildi. Bilet fiyatları şu şekilde: Vip Platinum: 750 TL, Vip Gold: 500 TL, Vip Silver: 350 TL, Batı: 200 TL, Fırtına: 61 TL, Kale Arkası: 40 TL (Misafir tribünü dahil).

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge detayları belli oldu! 3600 ek gösterge artışı ne getirecek?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok çarpıcı sözler! "Kadroyu sahaya çıkaran kişi..."
Son dakika haberi: Milliler Norveç karşısında fırsat tepti! Dünya Kupası yolunda kritik puan kaybı…
Son dakika: Uzun süre tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı
Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Kulüpler Birliği ve TFF arasında tarihi anlaşma! Bundan sonra hakemler...
Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı ne kadar olacak ? İşte maaş tablosu!
Hem Türkiye'de hem de dünyada ilk olacak! İki aşamalı projede tarih verildi
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Altın 3 ayın zirvesine tırmandı! Haftanın verisi açıklandı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe maçına büyük indirim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA