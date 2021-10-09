Fenerbahçe maçına büyük indirim

Trabzonspor, F.Bahçe karşılaşmasına özel olarak biletleri 40 TL’den satışa çıkardı.. Taraftarlar büyük ilgi gösterdi
Milli ara sonrası evinde oynayacağı Fenerbahçe maçına liderlik için çıkacak olan Trabzonspor'da tribün biletlerinebüyük indirim geldi. Bordo-mavili yönetim kurulu, taraftarların bilet fiyatlarının yüksekliğine gösterdiği tepki sonrası bir toplantı yaptı. Toplantıdan Galatasaray maçında 100 TL olan kalearkası biletlerinin 40 TL'ye indirilmesikararı çıktı. Taraftarların, karşılaşma biletlerine büyük ilgi gösterdiği ve daha şimdiden tamamının satıldığı belirtildi. Doğu tribünü biletleri satışaçıkarılmazken, organize hareket etmekararı alan taraftar guruplarına verildi. Bordo-mavili futbolseverlerin, bu tribünde koreografi yapacakları belirtildi. Bilet fiyatları şu şekilde: Vip Platinum: 750 TL, Vip Gold: 500 TL, Vip Silver: 350 TL, Batı: 200 TL, Fırtına: 61 TL, Kale Arkası: 40 TL (Misafir tribünü dahil).