Gedson Fernandes gemileri yaktı! Benfica’yı reddetti...

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR

Portekiz ekibinde bu sezon 3 maçta toplam 47 dakika süre alabilen Gedson, sözleşme uzatma teklifini de geri çevirdi. Sarı-kırmızılı kulübü bekleyen Portekizli orta saha ile 2023'e kadar anlaşması olan Benfica da bu şartlarda devre arasında G.Saray ile masaya oturmaya mecbur kaldı. İki kulübün yaz transfer dönemindeki pazarlıkları 5 milyon Euro fark yüzünden sonuçlanmamıştı.