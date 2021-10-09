Gedson Fernandes gemileri yaktı! Benfica’yı reddetti...

Galatasaray'ın çok istediği Gedson Fernandes ile flaş gelişme yaşanıyor. Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağlamayı planladığı Gedson Fernandes de sarı-kırmızılı kulüp ile bağlarını koparmadı.
BENFİCA'DA MUTSUZ BİR DÖNEM GEÇİRİYOR
Eski takım arkadaşlarıyla diyaloğunu sürdüren ve kulübün sosyal medya paylaşımlarını düzenli olarak takip edip, beğenen 22 yaşındaki futbolcu, Benfica'da ise mutsuz bir dönem geçiriyor.
SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR
Portekiz ekibinde bu sezon 3 maçta toplam 47 dakika süre alabilen Gedson, sözleşme uzatma teklifini de geri çevirdi. Sarı-kırmızılı kulübü bekleyen Portekizli orta saha ile 2023'e kadar anlaşması olan Benfica da bu şartlarda devre arasında G.Saray ile masaya oturmaya mecbur kaldı. İki kulübün yaz transfer dönemindeki pazarlıkları 5 milyon Euro fark yüzünden sonuçlanmamıştı.
98 KORNERDE 0 ÇEKTİ!
Galatasaray bu sezon henüz kornerden golle tanışamadı. Avrupa'da St.Johnstone, ligde de Çaykur Rize'den korner golü yiyen sarı-kırmızılı takımın duran top sorunu dikkat çekici. Lig ve Avrupa'da 16 resmi maça çıkan Galatasaray toplam 98 tane korner atışı kullandı. Maç başına 6.1 kez köşe çizgisine giden sarı-kırmızılı takım bu vuruşlardan hiç gol atamadı.
Luyindama ve Diagne gibi 1.90 üzeri oyunculara sahip Galatasaray, kornerden son golünü geçen sezon bitime bir hafta kala Denizli deplasmanında Halil Dervişoğlu ile atmıştı.
Sarı-kırmızılılar iki sezon önce Başakşehir'i yenip şampiyon olduğu mücadelede de gollerini korner ve duran toptan bularak mutlu sona ulaşmıştı.