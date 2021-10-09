"NORVEÇ'İ ÖRNEK ALMAMIZ LAZIM"

A Milli takımın hedeflerinin sürdüğünü ve asıl hedefin şu an dünya şampiyonasına katılmak olduğunu belirten Altıntop, "İlk sınavımızda berabere kaldık ama Letonya'da kazanmak ve şansımızı korumak istiyoruz. Buradaki oyunu daha ileri taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beklentilerle ilgili bir soru üzerine de Altıntop, "Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. Herkesin söylediği, bildiği, değindiği gibi Norveç'i örnek almamız lazım. Norveç o kadar eksik olmasına rağmen takım olarak nasıl oynaması gerektiğini bilerek, eksiklerini hissettirmeden oynadı. Buraya bir Hamit Altıntop, yeni bir hoca geldi, 'Haydi bakalım ne olacak' demeden hep beraber yapmak lazım. Bunu beraber başarabiliriz. Hiç kimse 'Ben bunu yaparım, çözerim' diye iddia etmiyor, böyle bir dünya yok" cevabını verdi.