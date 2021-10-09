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Giriş Tarihi: 9.10.2021 08:03

PA POMEM sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı?

PA POMEM sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı?

Bu yıl gerçekleşecek olan polis alımı kapsamında binlerce aday 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları için heyecan dolu bekleyişini sürdürüyor. Ön başvuru, fiziki yeterlilik ve yazılı sınavın ardından adaylar şimdi de gözünü Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Hal böyleyken “27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?” gibi sorular yanıt arıyor. Sonuçların, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Peki, 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı...

POMEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar gün içerisinde çokça kez "27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" sorularına yanıt arıyor. 8 bin polis alımı sürecinin tamamlanması ve sözlü mülakatların bitmesinin ardından gözler POMEM mülakat sonuçlarına çevrildi. Sonuçların kısa süre içerisinde Polis Akademisi duyurular ekranı üzerinden erişime açılması bekleniyor. İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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PA POMEM sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı?
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