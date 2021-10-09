Sergen Yalçın, Can Bozdoğan’ın bonservisini istedi

Bu sezonun başında Schalke 04'ten satın alma opsiyonu ile kiralanan Can Bozdoğan sınıfı geçti. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansı ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girerken özellikle idmanlardaki etkili oyunu ve hırsı ile göz doldurdu. Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimle yaptığı görüşmede, "Fiziksel olarak çok iyi. Teknik ve oyun görüşü açısından da oldukça kaliteli bir oyuncu. Sol ayağını iyi kullanıyor. Gelecek açısından büyük potansiyele sahip. Ona daha fazla süre vermeye başlayacağım" dediği oyuncunun sezon sonunda tapusu alınacak. 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Can'ın, sezon sonuna kadar performansı yakından takip edilecek ve gelecek sezon bonservisi ile birlikte kadroya katılacak.

MİLLİ ARA SAKATLARA YARADI

Sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Atiba ve Larin'in milli takımlarına gitmemesi siyah-beyazlıları rahatlattı. Oyuncuların sakatlıklarının artmasından korkan Beşiktaş sağlık heyeti, bu isimler milli formayı giymeyince kolları sıvadı. Bu sayede ara dönemde özel programlar eşliğinde çalışan oyuncuların lige dönüşlerinin de daha sağlıklı ve güçlü olacağı kaydedildi.

LJAJİC İÇİN UMUTLAR YARILANDI!

Siyah-beyazlılar, kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic'i devre arasında göndermek için ısrarcı. Takımdan ayrı tutulup Lens ve Douglas ile birlikte antrenman yapan tecrübeli oyuncunun her şartta gönderilerek bütçede yer açılması planlanıyor. Yıllık 3.2 milyon Euro maaş kazanan 29 yaşındaki orta sahanın ikinci devre takıma maliyeti ise 1.6 milyon Euro. Siyah-beyazlı yönetim, en azından bu parayı kurtarmak istiyor.