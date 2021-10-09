Son dakika altın fiyatları yükselişte! 10 Ekim Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişi tarafından gözlemleniyor. Altın yatırım yapacak vatandaşlar canlı ve güncel rakamları sorguluyor. Son olarak cumhuriyet altını üç bin lira civrarında, gram altın ise 506 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 10 Ekim 2021 Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları son durum