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Giriş Tarihi: 9.10.2021 11:29 Son Güncelleme: 9.10.2021 11:53

Son dakika: Milli takımda şok sakatlık! Kenan Karaman ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

Son dakika: Milli takımda şok sakatlık! Kenan Karaman ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberi: A Milli Takım'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı. Konuyla ilgili TFF'den açıklama yapıldı. Serdar Aziz dünkü maçta yüzüne darbe almış ve bir süre oyuna dahil olamamıştı.

Dün oynanan maçta yüzüne darbe alan Serdar Aziz ve daha önce ameliyat olacağı açıklanana Kenan Karaman, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. İşte TFF tarafından yapılan sakatlık açıklaması.

SERDAR AZİZ GÖZ TRAVMASI GEÇİRDİ

TFF tarafından yapılan son dakika açıklaması: Millî Takımımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncumuz Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.

KENAN KARAMAN'IN SOL EL İKİNCİ PARMAĞINDA KIRIK

Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan futbolcumuz Kenan Karaman da kamptan ayrıldı.

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Son dakika: Milli takımda şok sakatlık! Kenan Karaman ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı
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