Son dakika: Milli takımda şok sakatlık! Kenan Karaman ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

Dün oynanan maçta yüzüne darbe alan Serdar Aziz ve daha önce ameliyat olacağı açıklanana Kenan Karaman, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. İşte TFF tarafından yapılan sakatlık açıklaması.
SERDAR AZİZ GÖZ TRAVMASI GEÇİRDİ
TFF tarafından yapılan son dakika açıklaması: Millî Takımımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncumuz Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.
KENAN KARAMAN'IN SOL EL İKİNCİ PARMAĞINDA KIRIK
Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan futbolcumuz Kenan Karaman da kamptan ayrıldı.