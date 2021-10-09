MEB ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri bekleniyor!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için binlerce kişi araştırma yapıyor. 2021 MEB takvimi ile branş dağılımı, kontenjan sayısı ve başvuru tarihleri duyuruldu. 20 bin öğretmen atamasının ardından 15 bin yeni öğretmen ataması için mülakat yerleri bekleniyor. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için gözler MEB'te!