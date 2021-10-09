Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 9 Ekim 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Ekim 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 9 Ekim 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HAYATI YÖNLENDİRMEK" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Merkür Güneş'in kalbinden geçiyor. Birtakım kırılmalar, dönüm noktanı da beraberinde getirecek. Soğukkanlı tavrın, seçimlerini kolaylaştırabilir.
Boğa: Hayatın her alanında aldığın güçlü kararların faydasını görmek özgüvenini tazeleyecek. Başını ağrıtan problemlerin sende bıraktığı izler bu günlerde silinebilir.
İkizler: Hayata daha ümitli tutunuyor olman, çevrendeki kişiler için moral kaynağı olacak. Değişim uygulamaya başlayacağın hayatında, ilk adımı yaşam alanından atacaksın.
Yengeç: Problemler ile çözümcü bir şekilde mücadele ediyor olman çevren tarafından taktir görebilir. İş hayatında atacağın adımlar konusunda daha tedbirli olmaya başlayacaksın.
Aslan: Kendini adeta köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsin. Çabalarının karşılığını alamayacak olsan da mücadeleyi bırakmayacaksın. Pes etmek ruhunda yok.
Başak: Arkadaşların ile giriştiğin yeni işlerin temelini oluşturacak hazırlıklara başlıyorsun. Bu doğrultuda çalışma hayatındaki yoğunluğun artabilir.
Terazi: Bugün yüzleşme vakti. İletişim gezegeni Merkür, Güneş'in kalbinden geçecek. Yalnız bir Terazi burcuysan, yeni bir ilişki için aceleci olmayacaksın.
Akrep: Senin için oldukça ilginç bir gün olacak. Ay bugün burcunda hareket ediyor. Akşam saatlerinde çıkacağın alışverişte uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşınla karşılaşabilirsin.
Yay: Hayatın her alanında yaşadığın büyük ilerlemeler ve gelişmeler daha kendinden emin ve mutlu olmanı sağlıyor. Uzun zamandır ihmal ettiğin yeniden başlayabilirsin.
Oğlak: Bazı arkadaşlıkların noktalanması gerektiğinin sen de farkındasın. Bu yüzden de çevrendeki birkaç kişi ile arana mesafe koymak isteyebilirsin.
Kova: Kendinden emin olmak istiyorsun. Fikirlerini önemsediğin bir aile büyüğün ile bu konu hakkında çeşitli paylaşımlarda bulunabilirsin.
Balık: Ailene karşı olan sorumluluklarının farkına varıyorsun. Kariyerin ile ilgili gelişmeler hafta sonu olsa da karşına gelebilir.
HAYATI YÖNLENDİRMEK
Hepimiz belirli bir yaşa geldiğimizde hayatın iplerini elimize almak ve kendi yönlendirmemizi kendimiz yapmak isteriz. Bunun için çaba harcar, mücadele ederiz. Daha iyisini yapabileceğimize dair inancımız ve çabalarımız aynı zamanda hayata olan bağlılıklarımızın artmasını da sağlar.
"Her Şey Mübah"mış Gibi
Bütün çabamızı daha iyini yapabilmek için harcarız. Bu uğurda farkında olmadan gözümüz kör olur, isteklerimizi için her şey mubahmış gibi hareket ederiz. Aslında kendi kendimize farkında olmadan mükemmeliyetçi bir kişi haline geliriz.
Uzaklaşıyoruz İstekleri İçin Çabalayan Kişi Olmaktan
Yıpratıyoruz kendimizi istediklerimiz yerine gelmediğinde. Yönlendirmemiz gereken hayatı askıya alıyoruz. Akışı neyse yaşamın ona uyuyoruz. Uzaklaşıyoruz istekleri için çabalayan kişi olmaktan. Hepimiz çoğu zaman birilerinden, hayattan kaçıyoruz. Unutuyoruz kendimizi. Kalbimizin kapılarını kendimiz dahil olmak üzere kapatıyoruz herkese. Vazgeçiyoruz her şeyden, herkesten.
Yaşam Devam Ettiği Sürece Engeller Eksik Olmaz
Herkesin hayatında unutamadığı, kendisi için kırılma noktası hâline gelmiş olaylar yaşamıştır. Yaşam devam ettiği sürece çelişkiler, engeller eksik olmaz. Bunun farkındayızdır. Ona rağmen, bir şeyler yapmalı hayata tutunmalıyız. Karşılaştığımız ve karşılaşacağımız çelişkileri yöneterek, güçlü olabiliriz.
Detayların ve Güzelliklerin Farkına Varabiliriz
Çelişkileri yönetebilir miyiz? Evet, yönetebiliriz. Hayattaki detayların ve güzelliklerin ancak bu şekilde farkına varabiliriz. Peki hayatı yönlendirebilmek için neler yapabiliriz?
Ertelediğimiz Konular Ömrümüzden Çalıyor
Hayatın mevcut akışı içerisinde kendiniz için neler yaptığınızı bir düşünün. Ertelediğiniz konular, ömrümüzden çalıyor. Her zaman ve her yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. O yüzden de ertelemeyin. Her ne olursa. Vazgeçmeyin ve üşenmeyin. Hayat hiç durmadan akıp geçiyor. Üstelik de hiç bu kadar hızlı olmamıştı.