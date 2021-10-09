Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 9 Ekim 2021 Cumartesi

Oğlak: Bazı arkadaşlıkların noktalanması gerektiğinin sen de farkındasın. Bu yüzden de çevrendeki birkaç kişi ile arana mesafe koymak isteyebilirsin.

Kova: Kendinden emin olmak istiyorsun. Fikirlerini önemsediğin bir aile büyüğün ile bu konu hakkında çeşitli paylaşımlarda bulunabilirsin.

Balık: Ailene karşı olan sorumluluklarının farkına varıyorsun. Kariyerin ile ilgili gelişmeler hafta sonu olsa da karşına gelebilir.