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Giriş Tarihi: 9.10.2021 13:38

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YDS sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YDS sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?

10 Ekim tarihinde düzenlenecek olan YDS/2 oturumu için adaylar son hazırlıklarını yapıyorlar. Bilindiği üzere, başvurular 20 Ağustos tarihinde başlayıp 31 Ağustos’ta sona ermişti. Söz konusu sınav 3 saat sürecek olup sınav sonrası ise en merak edilen konu başlıkları arasında YDS sonuçları yer alıyor. Peki; ÖSYM ile YDS sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ikincisi 10 Ekim tarihinde düzenlenecek. Söz konusu sınavın tamamlanmasının ardından ise adaylar YDS sonuçları hakkında araştırmalara başlayacaklar. Öte yandan; ÖSYM YDS sonuçları için Kasım ayını işaret etti. İşte 2021 YDS sınav sonuçları hakkında bilgiler.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 2 Kasım'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YDS sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?
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