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Giriş Tarihi: 9.10.2021 07:07

YKS 2. ek Tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman 3. tercih yapacak? 2021 YKS 2. ek tercih başvuru tarihleri açıklandı mı ?

YKS 2. ek Tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman 3. tercih yapacak? 2021 YKS 2. ek tercih başvuru tarihleri açıklandı mı ?

ÖSYM’den geçtiğimiz günlerde YKS 2. Ek tercihler ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Önceki yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen ve TYT puanı en az 140 olan adayların başvurularını belirlenen tarihlerde yapabileceğini duyuran Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi aynı zamanda “YKS 3. Tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman 2. Ek tercih yapacak?” sorularına da yanıt verdi. Binlerce aday şimdi ÖSYM’nin başlatacağı süreci bekliyor. Buna göre; YKS 3. Tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman 2. Ek tercih yapacak? İşte detaylar...

YKS 2. Ek tercih tarihleri için geri sayım bu kapsamda sürüyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve kısa süre içerisinde başvuruların alınacağının sinyallerini vermişti. Bu noktada "YKS 3. Tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman 2. Ek tercih yapacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Adaylar üniversitelerin boş kontenjanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, 140 puan alanlar için YKS 3. Tercihler ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

ÖSYM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme İçin Sıkça Sorulan Sorular Yayımlandıhttps://t.co/OByyOB0CtX pic.twitter.com/sDhJcQHT8f

ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 7, 2021

"2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, 29.09.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda Başkanlığımızca yapılacaktır.

2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır. Adaylar, sonuç belgelerine 07 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde,ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır."

YKS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 3.tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak edilirken YKS 3. tercih tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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YKS 2. ek Tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman 3. tercih yapacak? 2021 YKS 2. ek tercih başvuru tarihleri açıklandı mı ?
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