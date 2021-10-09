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Giriş Tarihi: 9.10.2021 11:50 Son Güncelleme: 9.10.2021 11:50

Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Voice of Germany yarışmasına Zeynep Avcı damgasını vurdu!

Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Voice of Germany yarışmasına Zeynep Avcı damgasını vurdu!

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve Almanya’nın ses yarışması olarak bilinen Voice of Germany’de yarışan Zeynep Avcı’nın videosu gündem oldu. Şarkıcı Tan Taşçı’ya ait Yalan şarkısını seslendiren isim büyük beğeni toplarken salondaki seyirciler, şarkının sonunda Avcı’yı ayakta alkışladı. Hal böyle olunca; medya gündemini yakından takip edenler “Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Zeynep Avcı hakkında merak edilenler.

Türk kökenli Zeynep Avcı, Voice of Germany yarışmasındaki performansı ile gündeme oturdu. Hem sosyal medyada hem de ülke genelinde kısa sürede adını duyuran isim Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını seslendirdi. Şarkının bitiminde salon tarafından ayakta alkışlanırken jüri üyeleri, ismin performansı ile büyülendi. Peki; Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

Çeşitli mekanlarda sahne alan Berlinli Zeynep Beatztanbul adlı orkestra ile biliniyor. 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Zeynep Avcı Berlin'de büyüdü. 20 yıldır sahne alan yarışmacı ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde Türkçeye hakim olduğunu söylüyor. Zeynep Avcı'nın iki çocuğu var.

Hem Almanca hem de Türkçe'ye çok iyi hakim olan Zeynep, ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde bunu başardığını dile getiriyor.

İki çocuk annesi Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce "Türkiye'de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Voice of Germany yarışmasına Zeynep Avcı damgasını vurdu!
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