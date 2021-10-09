ZEYNEP AVCI KİMDİR?

Çeşitli mekanlarda sahne alan Berlinli Zeynep Beatztanbul adlı orkestra ile biliniyor. 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Zeynep Avcı Berlin'de büyüdü. 20 yıldır sahne alan yarışmacı ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde Türkçeye hakim olduğunu söylüyor. Zeynep Avcı'nın iki çocuğu var.

Hem Almanca hem de Türkçe'ye çok iyi hakim olan Zeynep, ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde bunu başardığını dile getiriyor.

İki çocuk annesi Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce "Türkiye'de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.