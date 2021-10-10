Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'ın ortası yok
Giriş Tarihi: 10.10.2021 13:09

Altay'ın ortası yok

DHA
Altay’ın ortası yok

Süper Lig'de milli maç arasına 15 puanla 5'inci sırada giren Altay, oynadığı 8 maçta beraberlik almadı. Siyah-beyazlılar 5 galibiyet elde ederken, 3 kez de sahadan eli boş ayrıldı.

18 yıl sonra geri döndüğü ligde Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor (D), Göztepe, Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş'ı mağlup eden İzmir temsilcisi, Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor (D) ve Gaziantep FK'ya ise boyun eğdi. Siyah-beyazlılar bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 13 gol gördü.

Altay, teknik direktör Mustafa Denizli önderliğinde çıktığı 13 karşılaşmada bir kez bile berabere kalmadı. Siyah-beyazlı ekip geçen sezon Play-Off şampiyonu olduğu 1'inci Lig'de Mustafa Denizli önderliğinde oynadığı 5 müsabakada 5 galibiyet elde ederek hedefe ulaştı. İzmir temsilcisi geçen sezon bu periyotta Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor (2) ve Altınordu'yu dize getirdi.

Altay, 17 Ekim'de Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor! "Marcao-Kerem arasında yaşanan tokat olayı..."
Survivor ile ünlenen Semih Öztürk zor günler geçiriyor!
Mali Başbakanı Maiga'dan Macron'a soğuk duş: Türkiye gibi dost ülke gerekiyor
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
SON DAKİKA | Adalar Kaymakamı İBB'yi 23 gün önce uyarmış
İŞKUR KPSS şartsız en az 6 bin TL maaşlı personel alımı yapıyor! Güncel 2021 İŞKUR personel alımı ilanları neler?
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci: İfade özgürlüğü değil vandallık
Son dakika haberi | Otele eskort çağıran pilot kovuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'ın ortası yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA