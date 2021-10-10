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Giriş Tarihi: 10.10.2021 10:25

AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? 2021 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? 2021 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi üzerinden eğitim gören öğrenciler AÖL sınav tarihleri sorgulaması yapıyor. Açık lise öğrencileri, öğrencilik durumu, silik, donuk ve aktif öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini, ders seçimi ve kayıt ücretini ödeyerek gerçekleştirdi. Geçen sene koronavirüs sebebiyle online olarak yapılan açık lise sınavları ile ilgili olarak AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? 2021 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve tüm detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresi uzatılan AÖL sınavları ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Gelen son bilgiye göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yeni eğitim öğretim yılı için işlemler Ekim ayında kurum tarafından belirtilen tarihte sona erecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? 2021 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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