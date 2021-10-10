Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresi uzatılan AÖL sınavları ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Gelen son bilgiye göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yeni eğitim öğretim yılı için işlemler Ekim ayında kurum tarafından belirtilen tarihte sona erecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? 2021 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri