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Giriş Tarihi: 11.10.2021 00:05 Son Güncelleme: 11.10.2021 00:08

Beşiktaşlı Kenan Karaman ameliyat oldu! Altay maçında sakatlanmıştı...

AA
Beşiktaşlı Kenan Karaman ameliyat oldu! Altay maçında sakatlanmıştı...

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Altay mücadelesinde elinden sakatlanan siyah-beyazlı takımın deneyimli futbolcusu Kenan Karaman, ameliyat edildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Kenan Karaman'a plak ve vida ile tespit uygulandığı kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile oynadıkları maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ameliyatı başarılı geçen Kenan Karaman'ın rehabilitasyon sürecine başlanıldığı aktarıldı. Kenan Karaman'a plak ve vida ile tespit uygulandığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan ve milli maç takvimi nedeniyle operasyon planlaması yapılan futbolcumuz Kenan Karaman'a, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Arel Gereli'nin katıldığı operasyonda plak ve vida ile tespit uygulanmıştır.

Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Kenan Karaman'ın rehabilitasyon sürecine başlanmıştır."

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Beşiktaşlı Kenan Karaman ameliyat oldu! Altay maçında sakatlanmıştı...
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