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Giriş Tarihi: 10.10.2021 09:41 Son Güncelleme: 10.10.2021 09:41

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞBEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 10 Ekim

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 10 Ekim

Haftanın son gününde evinde elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalan pek çok vatandaş, “elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?” sorularıyla AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik arızası sorgulama ekranı için araştırma yapıyor. Bugün İstanbul’un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyurulurken vatandaşlar hangi ilçelerde kesinti yaşanacağını araştırıyor. İşte 10 Ekim Pazar İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

10 Ekim Pazar sabahına elektrik kesintisiyle uyanan pek çok İstanbullu, elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek diye araştırıyor. Ayrıca BEDAŞ ile AYEDAŞ'ın şehir genelinde yaptığı elektrik kesintisi uyarılarını da takip ediyor. Bu kapsamda AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler liste halinde duyuruluyor. Bugün Ümraniye, Tuzla, Bahçelievler gibi ilçelerde 9 saati bulan kesinti meydana gelecek. İşte o ilçe ve mahalleler.

10 EKİM AYEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ÜMRANİYE

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: 18 MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NATOYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEBİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SARMAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BÜŞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AZİMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: METANET

TUZLA

10:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: MERYEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DUA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KIZILÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MUSTAFA KEMAL

10 EKİM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

10 EKİM BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BAHÇELİEVLER

NO: 7612409

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇEŞME mah sk bölgelerinde 10/10/2021 09:00:00 - 10/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 7625325

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2. sk bölgelerinde 10/10/2021 09:00:00 - 10/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7625331

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK sk bölgelerinde 10/10/2021 09:00:00 - 10/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 7614361

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah HALİTPAŞA, KİTAPÇI KASIM, SOFULAR BOSTANI, VEZİR TEKKE sk / İSLAMBEY mah EYÜP SULTAN, HALİTPAŞA, HZ. HALİD, TERAZİLİ MASLAK, ZEKAİDEDE sk bölgelerinde 10/10/2021 09:00:00 - 10/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 EKİM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 10 Ekim
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