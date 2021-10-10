10 Ekim Pazar sabahına elektrik kesintisiyle uyanan pek çok İstanbullu, elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek diye araştırıyor. Ayrıca BEDAŞ ile AYEDAŞ'ın şehir genelinde yaptığı elektrik kesintisi uyarılarını da takip ediyor. Bu kapsamda AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler liste halinde duyuruluyor. Bugün Ümraniye, Tuzla, Bahçelievler gibi ilçelerde 9 saati bulan kesinti meydana gelecek. İşte o ilçe ve mahalleler.
10 EKİM AYEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ
ÜMRANİYE
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: 18 MART
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NATOYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEBİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SARMAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BÜŞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AZİMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: METANET
TUZLA
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: MERYEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DUA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KIZILÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MUSTAFA KEMAL
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10 EKİM BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ
BAHÇELİEVLER
NO: 7612409
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇEŞME mah sk bölgelerinde 10/10/2021 09:00:00 - 10/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 7625325
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2. sk bölgelerinde 10/10/2021 09:00:00 - 10/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7625331
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK sk bölgelerinde 10/10/2021 09:00:00 - 10/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 7614361
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah HALİTPAŞA, KİTAPÇI KASIM, SOFULAR BOSTANI, VEZİR TEKKE sk / İSLAMBEY mah EYÜP SULTAN, HALİTPAŞA, HZ. HALİD, TERAZİLİ MASLAK, ZEKAİDEDE sk bölgelerinde 10/10/2021 09:00:00 - 10/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
10 EKİM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ