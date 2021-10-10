10 Ekim Pazar sabahına elektrik kesintisiyle uyanan pek çok İstanbullu, elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek diye araştırıyor. Ayrıca BEDAŞ ile AYEDAŞ'ın şehir genelinde yaptığı elektrik kesintisi uyarılarını da takip ediyor. Bu kapsamda AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler liste halinde duyuruluyor. Bugün Ümraniye, Tuzla, Bahçelievler gibi ilçelerde 9 saati bulan kesinti meydana gelecek. İşte o ilçe ve mahalleler.

10 EKİM AYEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ÜMRANİYE

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: 18 MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NATOYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEBİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SARMAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BÜŞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AZİMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: METANET