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Giriş Tarihi: 11.10.2021 01:39 Son Güncelleme: 11.10.2021 01:47

Fenerbahçeli Enner Valencia yine boş geçmedi! Ekvador'a Venezuela karşısında soğuk duş

Fenerbahçeli Enner Valencia yine boş geçmedi! Ekvador’a Venezuela karşısında soğuk duş

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela ile Ekvador karşı karşıya geldi. Grupta son sırada yer alan ev sahibi Venezuela, 1-0 geriye düştüğü müsabakayı 2-1 kazanmayı bildi. Ekvador'un tek golünü Fenerbahçeli Enner Valencia 37. dakikada penaltıdan atarken, Venezuela'ya galibiyeti getiren goller Darwin Machis ve Eduard Bello'dan geldi. Bu sonucun ardından Ekvador 16 puanda kalırken, Venezuela 7 puana yükseldi.

2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için geri sayım sürerken, ülkeler de turnuvaya katılabilmek için kıyasıya bir yarış içinde. Büyük heyecanın yaşandığı Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela ile Ekvador karşılaştı.

Ekvador'da Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Enner Valencia ilk 11'de yer aldı. Maçın ilk yarısında karşılıklı goller vardı.

Konuk ekip Ekvador, 37. dakikada penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Fenerbahçeli Enner Valencia, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu gole karşılık ise 45+1'de geldi. Darwin Machis müsabakaya eşitliği getiren golü atarak ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda üstün olan taraf ise Venezuela oldu. 64. dakikada Eduard Bello fileleri havalandırdı ve durumu 2-1 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve ev sahibi 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Venezuela 7 puana çıkarken, Ekvador ise 16 puanda kaşdı.

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Fenerbahçeli Enner Valencia yine boş geçmedi! Ekvador'a Venezuela karşısında soğuk duş
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