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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Ferdi gelmese de bizim kardeşimiz!

Ferdi gelmese de bizim kardeşimiz!
Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, 1-1 biten Norveç maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma şansının devam ettiğine vurgu yapan Altıntop şunları söyledi:
HERKESIN söylediği gibi Norveç'i örnek almamız lazım. O kadar eksikleri olmasına rağmen bunu hissettirmeden oynadılar.
BURAYA bir Hamit Altıntop ve yeni bir hoca geldi. 'Haydi bakalım ne olacak?' demeden hep beraber yapmak lazım. Kimse 'Ben bunu çözerim' diye iddia etmiyor, Beraber başarabiliriz.
EN büyük eleştiri mental çöküş. Söylemeye gerek yok; bunu görüyoruz, hissediyoruz. 5-6 günde çalışma içeriğimiz o kadar yoğundu ki gelecek günlerde hissedeceksiniz.

AYNI ŞEYLERI YAŞADIM!
BEN Almanya'da doğmuş büyümüş olabilirim ama Türk kültürüyle büyüdüm. Hakan, Berkan aynı şekilde. Ferdi de buna dahil... Belki Türkiye için oynamadı, oynamayacaktır ama o kardeşimizi her alanda destekleriz.

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Ferdi gelmese de bizim kardeşimiz!
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