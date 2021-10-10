Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 İstanbul GP yarışları şifresiz mi? Türkiye F1 canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 10.10.2021 13:49 Son Güncelleme: 10.10.2021 13:49

Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 İstanbul GP yarışları şifresiz mi? Türkiye F1 canlı yayın kanalı

Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 İstanbul GP yarışları şifresiz mi? Türkiye F1 canlı yayın kanalı

Formula 1 Türkiye yarışı için heyecan dorukta. Geçen sezonun şampiyonu Lewis Hamilton’ın tüm zamanların en hızlı tur rekoru ile dikkat çektiği antrenman turlarının ardından Türkiye Grand Prix'i bugün gerçekleşiyor. Yarışları canlı takip etmek isteyen pek çok yarışsever Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Formula 1 İstanbul GP yarışları şifresiz mi sorusu da nefes kesen mücadele öncesi araştırılıyor. İşte Türkiye F1 canlı yayın kanalı ve yarışlara dair detaylar.

İstanbul Park, bugün sezonun 16'ncı yarışı olan Türkiye Grand Prix yarışlarına sahne olacak. Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in şampiyonluk mücadelesi öncesi Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak sorusu gündeme geliyor. Bu sezon seyircili gerçekleşecek olan Formula 1 Türkiye GP yarışları naklen canlı olarak izleyicilere sunulacak. Türkiye F1 yarışı canlı yayın kanalı haberimizde.

FORMULA 1 (F1) İSTANBUL YARIŞLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi saat 15.00'te gerçekleşti. Asıl yarışlar ise bugün saat 15.00'te başlayacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE GP HANGİ KANALDA?

Formula 1 heyecanı S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'i ilk antrenman seansıyla başladı. Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı.

Geçen sezon İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde eden, bu yıl da pilotlar klasmanının zirvesinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, ilk antrenman seansında 1 dakika 24.178 saniyeyle en hızlı isim oldu. Hollandalı Verstappen, 0.425 saniye farkla ikinci en iyi zamana imza atarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise Hamilton'ın 0.476 saniye arkasında kalarak üçüncü sırayı aldı.

FORMULA 1 YARIŞLARI ŞİFRESİZ Mİ?

S Sport 2 ve S Sport Plus'tan yayınlanacak olan Formula 1 Türkiye GP şifreli olarak izleniyor ve üyelik gerektiriyor. 58 turdan oluşacak ve 120 dakika sürmesi beklenen Türkiye Grand Prix'i büyük heyecana sahne olacak. Yarışlar tamamlandığında son durum sabah.com.tr'de yer alacak.

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Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 İstanbul GP yarışları şifresiz mi? Türkiye F1 canlı yayın kanalı
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