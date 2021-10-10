SON DAKİKA

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Giriş Tarihi: 10.10.2021 16:38 Son Güncelleme: 10.10.2021 16:45

Formula 1 İstanbul kim kazandı? 2021 Formula 1 Türkiye kim birinci oldu? İşte F1 puan durumu (10 Ekim)

Formula 1 İstanbul kim kazandı? 2021 Formula 1 Türkiye kim birinci oldu? İşte F1 puan durumu 10 Ekim

Son dakika haberi... Merakla beklenen Formula 1 Türkiye Grand Prix, bugün tamamlandı. Yarışta heyecan devam en üst seviyeye yükselirken Formula 1 kim kazandı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Yarış tutkunları F1 puan durumu ile beraber Formula 1 Türkiye kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Hatırlanacağı gibi, Türkiye GP öncesinde Hamilton ile Verstappen arasında sadece 2 puanlık fark bulunuyordu. Peki, Formula 1 İstanbul'u kim kazandı, hangi pilot birinci oldu? İşte, 10 Ekim F1 puan durumu ve Formula 1 kim kazandı konusuyla ilgili gelişmeler

Son dakika haberleri... Formula 1 kim kazandı? Yarışseverlerin merakla beklediği İstanbul Grand Prix, saat 15.00 itibarı ile başladı ve 16.30 civarı sona erdi. Yarışta heyecan katsayısı doruk noktasına ulaşırken F1 kim birinci oldu sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Formula 1 Türkiye kim kazandı sorusuyla, yarışı canlı takip edemeyenler de bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

10 EKİM FORMULA 1 KİM KAZANDI? | F1 PUAN DURUMU

Formula 1 İstanbul GP, 15.00'de başladı ve 16.30 dolaylarında sona erdi. Yarış, toplamda 58 turdan oluştu ve bir pilot diğer rakiplerine üstünlük sağlayak Türkiye Grand Prix'i kazanmayı bildi. Pek, F1 Türkiye kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

İşte, 10 Ekim Formula 1 puan durumu ve diğer detaylar;

FORMULA 1 KİM BİRİNCİ OLDU?

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ise üçüncü oldu. Cezası sebebiyle yarışa 11. sırada başlayan Lewis Hamilton yarışı 5. sırada tamamladı.

PİLOTLAR PUAN DURUMU

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başladı.

Türkiye'deki 16'ncı etap sonrası pilotlar klasmanının ilk beş sırası şöyle:

  1. Max Verstappen (Hollanda) 262.5 puan
  2. Lewis Hamilton (Britanya) 256.5 puan
  3. Valtteri Bottas (Finlandiya) 177 puan
  4. Lando Norris (Britanya) 145 puan
  5. Sergio Peres (Meksika) 135 puan

TAKIMLAR PUAN DURUMU

Pilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, yarış öncesinde toplamda 397,5 puanla ilk sırada yer alıyordu.

Türkiye Grand Prix'si sonrasında kadar oluşan takımlar klasmanının ilk beş sırası şu şekilde:

  1. Mercedes: 433,5
  2. Red Bull: 397,5
  3. McLaren: 240
  4. Ferrari: 232,5
  5. Alpine: 104

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Formula 1 İstanbul kim kazandı? 2021 Formula 1 Türkiye kim birinci oldu? İşte F1 puan durumu (10 Ekim)
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