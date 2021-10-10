SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Formula 1 kim kazandı? Yarışseverlerin merakla beklediği İstanbul Grand Prix, saat 15.00 itibarı ile başladı ve 16.30 civarı sona erdi. Yarışta heyecan katsayısı doruk noktasına ulaşırken F1 kim birinci oldu sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Formula 1 Türkiye kim kazandı sorusuyla, yarışı canlı takip edemeyenler de bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
Formula 1 İstanbul GP, 15.00'de başladı ve 16.30 dolaylarında sona erdi. Yarış, toplamda 58 turdan oluştu ve bir pilot diğer rakiplerine üstünlük sağlayak Türkiye Grand Prix'i kazanmayı bildi. Pek, F1 Türkiye kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
İşte, 10 Ekim Formula 1 puan durumu ve diğer detaylar;
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.
Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ise üçüncü oldu. Cezası sebebiyle yarışa 11. sırada başlayan Lewis Hamilton yarışı 5. sırada tamamladı.
Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başladı.
Türkiye'deki 16'ncı etap sonrası pilotlar klasmanının ilk beş sırası şöyle:
Pilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, yarış öncesinde toplamda 397,5 puanla ilk sırada yer alıyordu.
Türkiye Grand Prix'si sonrasında kadar oluşan takımlar klasmanının ilk beş sırası şu şekilde: