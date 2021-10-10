SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Formula 1 kim kazandı? Yarışseverlerin merakla beklediği İstanbul Grand Prix, saat 15.00 itibarı ile başladı ve 16.30 civarı sona erdi. Yarışta heyecan katsayısı doruk noktasına ulaşırken F1 kim birinci oldu sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Formula 1 Türkiye kim kazandı sorusuyla, yarışı canlı takip edemeyenler de bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

10 EKİM FORMULA 1 KİM KAZANDI? | F1 PUAN DURUMU

Formula 1 İstanbul GP, 15.00'de başladı ve 16.30 dolaylarında sona erdi. Yarış, toplamda 58 turdan oluştu ve bir pilot diğer rakiplerine üstünlük sağlayak Türkiye Grand Prix'i kazanmayı bildi. Pek, F1 Türkiye kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

İşte, 10 Ekim Formula 1 puan durumu ve diğer detaylar;