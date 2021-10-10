Günlük burç yorumları: Bugün burcum ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan yorumladı! (10 Ekim 2021)

Ay, Mars ve Merkür'ün açılarındaki hareketlilik son haftalarda burçları derinden etkiliyor. Merkür retrosunun etkisi devam ederken pek çok kişi "bugün burcum ne diyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Dün meydana gelen Venüs Ay kavuşumu ve retronun etkisi burçları yoğun olarak etkilerken, Uzman Astrolog Zeynep Turan 10 Ekim 2021 Pazar günü burçların durumunu yorumladı. İşte günlük burç yorumları ile bugün burcunuzu bekleyen olaylar.
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 10 EKİM 2021 PAZAR
Koç: İş hayatındaki yoğun temponun etkisini evinde vakit geçirerek atmak isteyebilirsin. Evdeki eksikler için bir liste yapabilir ve alışverişe çıkabilirsin.
Boğa: Pazar gününe haftanın değerlendirmesini yaparak başlayacaksın. Bütün bir hafta ne yaptığın ile alakalı değerlendirme yapabilirsin.
İkizler: Haftanın son gününü ailene ayırmak isteyeceksin. Evinde fiziksel gelişimin adına yeni egzersizler edinip, spor yapabilirsin.
Yengeç: Yaşam alanının havası değişiyor. Ev yaşantında yaptığın değişimlerin olumlu olduğuna dair izlenimlerin olabilir.
Aslan: Sana zarar veren alışkanlıklarını tamamen terk edeceksin. Kendinde yaptığın değişimler yeni aldığın kararlarda önemli rol oynayacak.
Başak: Birikimlerini nasıl değerlendireceğin konusunda planlar yapabilirsin. Alım satım konularına bu yüzden fazlaca mesai harcayabilirsin.
Terazi: Pazar gününe ailene ufak sürprizler hazırlayarak başlamak isteyeceksin. Yaşam alanınla ilgili değişiklik yapmak isteyebilirsin.
Akrep: Haftanın getirdiği yoğunluğu üzerinden atmak için arayışların olabilir. Arkadaşların ile yaptığın planlarda aksilik olabilir.
Yay: Her şeyin yolunda olmasının verdiği rahatlık yeni problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Parasal anlamda daha tasarruflu olmalısın.
Oğlak: Hafta sonunda yalnızca kendinle ilgilenmek isteyeceksin. Kimsenin seni rahatsız etmemesi için telefonunu sessize alabilirsin.
Kova: Öğreten gezegen Satürn burcunda yavaşlıyor. Maddi konularda kendine çeki düzen vermek için yeni planlamalar yapabilirsin.
Balık: Sosyal hayatının öne çıktığı bir gündesin. Devam eden bir ilişkin varsa, sevgilinden onu ihmal ettiğine dair mesajlar alabilirsin.
AŞK GEZEGENİ AŞKLARI KARIŞTIRIYOR
Kimisi didişerek sever, kimisi de dokunmadan sevemez, kimisi de daima ilişkinin emniyet kemeridir. Peki sevme biçimimizi hangi gezegen tayin eder? Gönüllerdeki sevme şeklini yansıtan, aşkı yaşayış şeklini ortaya koyan Venüs, tıpkı bir bukalemun gibi hangi burçtaysa onun rengine bürünür. Yay burcundaki etkisi de klasik temellerden çok daha derin bir etki bırakacak. Sebebi ise yanında destek aldığı Ay düğümleri olacak. Kaldı ki her ne kadar Yay burcunu eğlenceli anlatsalar da çabuk sinirlenen bir burç olduğunu yaşayan biliyor. Venüs, Zodyak'ın en değişkeni macerayı ve yaşamı doya doya tatmak isteyen Yay burcuna geçişi sevme şeklimizi nasıl etkileyecek?
Bugünden itibaren aşk ve güzellik gezegeni ateş elementinde yerini alacak. Baskıyı, kıskanmayı, inişli çıkışlı ilişkileri mercek altına alacak. Ayrıca şakayla karışık yapılan eleştirilerin dozunu arttırırken herkesin bir bilinmezi olduğunu hatırlatacak. Konforun, kalitesinin, asaletin temsilcisi olan Venüs, bu evrede sosyal yaşamları, sanatsal yetenekleri, bohem alışkanlıkları temsil edecek. Aynı zamanda ilişki merkezli bir gezegen olması, farklılık, renklilik, sıra dışılık, kültürler arası geçişi de devreye sokacak.
Hangi Burçların Aşk Hayatını Etkileyecek
Venüs'ün Terazi Burcundaki Hali Neleri Ön Plana Çıkaracak?
5 Kasım'a Kadar Neleri Konuşacağız?
Venüs, "Ben Ne Zaman Mutlu Olacağım?" Sorusunu Daha Çok Sorduracak
Yay burcunda Venüs, üzüntüye gelemez. Depresyonu sevmez, bu tarz insanları kendinden uzaklaştırması mesafeli ve zaman zaman ukala olarak görülmesine neden olabilir. Çünkü baştan bu yana belirttiğim gibi rahatlama, keyif alma ve boş verme odaklıdır. Yüzleşmek, derinlemesine konuşmalar bu evrede can sıkıcı olacaktır. Bekarlara, yalnızlara tez canlılık verecek. Bilginize.