Günlük burç yorumları: Bugün burcum ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan yorumladı! (10 Ekim 2021)

Ay, Mars ve Merkür'ün açılarındaki hareketlilik son haftalarda burçları derinden etkiliyor. Merkür retrosunun etkisi devam ederken pek çok kişi "bugün burcum ne diyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Dün meydana gelen Venüs Ay kavuşumu ve retronun etkisi burçları yoğun olarak etkilerken, Uzman Astrolog Zeynep Turan 10 Ekim 2021 Pazar günü burçların durumunu yorumladı. İşte günlük burç yorumları ile bugün burcunuzu bekleyen olaylar.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 10 EKİM 2021 PAZAR

Koç: İş hayatındaki yoğun temponun etkisini evinde vakit geçirerek atmak isteyebilirsin. Evdeki eksikler için bir liste yapabilir ve alışverişe çıkabilirsin.

Boğa: Pazar gününe haftanın değerlendirmesini yaparak başlayacaksın. Bütün bir hafta ne yaptığın ile alakalı değerlendirme yapabilirsin.

İkizler: Haftanın son gününü ailene ayırmak isteyeceksin. Evinde fiziksel gelişimin adına yeni egzersizler edinip, spor yapabilirsin.

Yengeç: Yaşam alanının havası değişiyor. Ev yaşantında yaptığın değişimlerin olumlu olduğuna dair izlenimlerin olabilir.