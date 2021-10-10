Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti evlendi! Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

NAZLI KAYI KİMDİR?

28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.

Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

NAZLI KAYI'NIN BABASI KİM?

Nazlı Kayı'nın üvey babası olan Kaan Dimili, Dimili Hukuk Bürosu isimli işyerinin sahibiydi. Kalp krizine yenik düşen Kaan Dimili, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu.