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Giriş Tarihi: 10.10.2021 07:28 Son Güncelleme: 10.10.2021 07:29

Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? Yeni haftanın Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? Yeni haftanın Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeni haftanın gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş “Kabine Toplantısı ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Başkan Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenecek olan kritik toplantıda vaka sayıları, aşı çalışmaları, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu gibi önemli konuların istişare edilmesi bekleniyor. Öte yandan; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs salgını ile ilgili son durum için bilgi vermesi de öngörülüyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? İşte son bilgiler.

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı?" sorularının yanıtları, yeni hafta ile birlikte araştırılmaya başlandı. En son 27 Eylül tarihinde düzenlenen kritik toplantıda gündeme yönelik önemli kararların istişare edilmesi bekleniyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı en son 27 Eylül'de gerçekleşmişti.

Bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak 15 günde bir yapıldığı göz önüne alınırsa Kabine Toplantısı'nın 11 Ekim Pazartesi günü gerçekleşmesi ön görülüyor.

BAKAN KOCA'DAN 3. DOZ AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz.

"Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek."

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Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? Yeni haftanın Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
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