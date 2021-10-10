Masterchef eleme adayları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef, elenecek ismi belirlemek için zor kararı veriyor. Jüri şeflerin tadım yapmasının ardından en başarılı menüyü çıkaran takım dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Peki Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef'te eleme potasına hangi isimler girdi?
TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan yarışmacılar arasında kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyunları oynandı.
Eleme adayını belirlemek için bireysel dokunulmazlığı alan Rabia oyunu kullandı. Rabia 5. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini verdi.
MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim Rabia oldu. Rabia, Burcu, Araz ve Dilara kozlarını paylaştı. Rabia Burcu'nun adını söyledi.
Kırmızı takımda daha sonra gerçekleşen konseyde ise 6. aday kesinleşti. En çok oyu alan Dilara MasterChef'te 6. aday olarak seçildi. Böylece perşembe akşamı MasterChef'te eleme adayları Burcu ve Dilara oldu.