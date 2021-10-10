Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef’te eleme potasına hangi isimler girdi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI!

Kırmızı takımda daha sonra gerçekleşen konseyde ise 6. aday kesinleşti. En çok oyu alan Dilara MasterChef'te 6. aday olarak seçildi. Böylece perşembe akşamı MasterChef'te eleme adayları Burcu ve Dilara oldu.