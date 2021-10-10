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Giriş Tarihi: 10.10.2021 11:25

Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef’te eleme potasına hangi isimler girdi?

Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef’te eleme potasına hangi isimler girdi?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölümleri izleyiciyle buluşuyor. Haftanın belli günlerinde dokunulmazlık oyunları oynanıyor ve eleme adayları belirleniyor. Yöresel yemekleri 86. Bölümün özel konukları için yapıldı ve misafirlerin vereceği oylar ile kazanan takım belli oldu. Peki Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef’te eleme potasına hangi isimler girdi? İşte 2021 Masterchef eleme adayları

Masterchef eleme adayları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef, elenecek ismi belirlemek için zor kararı veriyor. Jüri şeflerin tadım yapmasının ardından en başarılı menüyü çıkaran takım dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Peki Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef'te eleme potasına hangi isimler girdi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan yarışmacılar arasında kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyunları oynandı.

Eleme adayını belirlemek için bireysel dokunulmazlığı alan Rabia oyunu kullandı. Rabia 5. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini verdi.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim Rabia oldu. Rabia, Burcu, Araz ve Dilara kozlarını paylaştı. Rabia Burcu'nun adını söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI!

Kırmızı takımda daha sonra gerçekleşen konseyde ise 6. aday kesinleşti. En çok oyu alan Dilara MasterChef'te 6. aday olarak seçildi. Böylece perşembe akşamı MasterChef'te eleme adayları Burcu ve Dilara oldu.

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Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef’te eleme potasına hangi isimler girdi?
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