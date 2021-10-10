OGM personel alımı ne zaman, hangi gün? 2021 OGM sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2021?

OGM personel alımı tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru tarihleri duyuruldu. Adaylar, 11-20 Ekim 2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat 23:59'da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar 11/10/2021-20/10/2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. Her aday belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir. Adaylar Ek-2'de yer alan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecektir.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2.Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.