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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Rakamlar da acı gerçeği söylüyor

UĞUR ÇEM
Rakamlar da acı gerçeği söylüyor
NORVEÇ önünde sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan Türkiye'de futbolcuların çoğu istatistiksel olarak döküldü. 19 ortanın hiçbirini adrese ulaştıramayan oyuncular, ofansta ve defansta yokları oynadı.
İşte varlık gösteremeyen Bizim Çocuklar:
BURAK YILMAZ: Tek şutu çerçeveyi tutmayan tecrübeli golcü, top çalamadı. Dripling konusunda başarı sağlayamayan Burak, pas arası da gerçekleştiremedi.
CENGIZ ÜNDER: Şut çekemezken, yaptığı 5 ortada başarılı olamadı. Defansif olarak top kapamadı, şut engellemesi de yoktu.
HAKAN ÇALHANOĞLU: Ofansif olarak driplingde sıfır çeken Hakan; top çalma ve başarılı orta değerlerinde de kötüydü.
BERAT ÖZDEMIR: Hiç orta girişiminde bulunmadı, kilit pası yoktu. Şut engellemeyi başaramazken, driplingde de bekleneni veremedi.
OZAN TUFAN: Kaleye şut çekemezken orta da yapamadı. Hiç top çalamadı ve arkadaşlarına kilit pas vermedi.
ZEKI ÇELIK: Tek şutu isabetli değildi. Driplingde sınıfta kaldı, kilit pas gerçekleştiremedi.
CANER ERKIN: Hava topu kazanamayan tecrübeli sol bek, şut girişimi yapamadı. 7 orta yaptı ancak adresi bulmadı.

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Rakamlar da acı gerçeği söylüyor
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