Rakamlar da acı gerçeği söylüyor

NORVEÇ önünde sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan Türkiye'de futbolcuların çoğu istatistiksel olarak döküldü. 19 ortanın hiçbirini adrese ulaştıramayan oyuncular, ofansta ve defansta yokları oynadı. İşte varlık gösteremeyenBizim Çocuklar: BURAK YILMAZ: Tek şutu çerçeveyi tutmayan tecrübeli golcü, top çalamadı. Dripling konusunda başarı sağlayamayan Burak, pas arası da gerçekleştiremedi. CENGIZ ÜNDER: Şut çekemezken, yaptığı 5 ortada başarılı olamadı. Defansif olarak top kapamadı, şut engellemesi de yoktu. HAKAN ÇALHANOĞLU: Ofansif olarak driplingde sıfır çeken Hakan; top çalma ve başarılı orta değerlerinde de kötüydü. BERAT ÖZDEMIR: Hiç orta girişiminde bulunmadı, kilit pası yoktu. Şut engellemeyi başaramazken, driplingde de bekleneni veremedi. OZAN TUFAN: Kaleye şut çekemezken orta da yapamadı. Hiç top çalamadı ve arkadaşlarına kilit pas vermedi. ZEKI ÇELIK: Tek şutu isabetli değildi. Driplingde sınıfta kaldı, kilit pas gerçekleştiremedi. CANER ERKIN: Hava topu kazanamayan tecrübeli sol bek, şut girişimi yapamadı. 7 orta yaptı ancak adresi bulmadı.