Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 10 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 10.10.2021 19:47 Son Güncelleme: 10.10.2021 19:47

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 10 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 10 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün (10 Ekim 2021) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek 10 Ekim MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 10 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

"Şans Topu sonuçları" haftalık düzende 2 gün Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla son dakika belli oluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar kazandıran numaraları ile büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek 10 Ekim MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (10 EKİM)

Milli Piyango Online ile 10 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ bilet sorgulama ekranı detayları;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Ekim Şans Topu sonuçları:

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.



SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 10 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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