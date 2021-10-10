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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Sizi bırakmam gençler!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sizi bırakmam gençler!

Bu sezon üç kulvarda birden savaş veren siyahbeyazlılar, Avrupa kulüplerinin gözdesi olan iki oyuncusu için kapıları şimdilik kapattı

Fransız ekibi Nice'in kaleci Ersin Destanoğlu'na ve Alman temsilcisi Stuttgart'ın sol bek Rıdvan Yılmaz'a daha önce yaptıkları önerileri reddeden Beşiktaş, devre arasında teklif gelse de bu oyuncuları hiçbir yere bırakmayacak. Söz konusu isimlerin menajerlerinden de sezon sonu gelmeden teklif getirmemeleri istendi. İki yıldız adayının gerçek değerini bulmadan gitmeleri mümkün değil. Genç oyuncularına geçtiğimiz sezon 5'er yıllık iyileştirilmiş sözleşme yapan yönetimin, geleceğe dair düşüncesi iki ismi de çift haneli rakamlara satarak gelir elde etmek ve bu şekilde yollarını açmak. Şu ana dek 6 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi maçında kaleyi koruyan Ersin, 8 gole engel olamazken bu karşılaşmaların 4'ünde ağlarında top görmedi. Geçen sezon 1 gol ve 2 asistle oynayan Rıdvan ise bu sezon 8 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.

MONTERO DÖNÜYOR
Sezonun geride kalan bölümünde sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta güçlük çeken Beşiktaş'ta takıma dönüşler devam ediyor. Son olarak Koronavirüs testi pozitif çıkan Francisco Montero, karantina sürecinin tamamlanmasının ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde bireysel çalışmalara başladı. İspanyol yıldızın yarın takıma katılacağı belirtildi.

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