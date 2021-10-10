Son dakika: Brezilyalı yıldız Neymar'dan emeklilik sinyali! "Zihinsel gücüm kalmadı..."

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... Fransız ekibi PSG'nin yıldızı Neymar, futbol dünyasının gündemine oturan açıklamalar yaptı. Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki en büyük kozu olan 29 yaşındaki golcü, geleceğine dair flaş ifadeler kullandı. Henüz 29 yaşında olmasına rağmen emekli olabileceğinin sinyallerini veren Neymar, kendisini zihinsel olarak güçlü hissetmediğini dile getirdi. İşte detaylar...
Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro karşılığında imza atarak dünya futbol tarihinin en pahalı transferi olan Neymar, kariyerini erken noktalayabileceğinin sinyallerini verdi.
Günümüz futbolunun en iyi futbolcuları arasında yer alan Neymar, birçok başarıya ulaştı ancak Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayamadı.
"ZİHİNSEL GÜCÜM KALMADI..."
PSG'den takım arkadaşı Messi gibi Neymar'ın da en büyük arzusu futbolu bırakmadan Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmak. Deneyimli yıldız, 2022 Dünya Kupası'nı işaret ederek emekli olabileceğini açıkladı.
DAZN'da yayınlanan Neymar & The Line Of Kings adlı belgeselde açıklamalar yapan Brezilyalı, futbol kariyerini sürdürecek zihinsel gücünün olmadığını ifade etti.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın son turnuvası olacağını belirten Neymar, bu kupayı kazanmak için her şeyini ortaya koyacağını söyledi.
Brezilyalı golcü, "2022 Dünya Kupası kesinlikle son turnuvam olacak. Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel olarak güçlü olduğumu düşünmüyorum.
Brezilya ile Dünya Kupası kazanarak hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.
Neymar'ın bu sözleri kafaları karıştırken, oyuncunun Brezilya Milli Takımı'na veda edeceği yoksa aktif futbolculuk kariyerini tamamen mi sonlandıracağı tartışma konusu oldu.
Brezilya Milli Takımı ile daha önce 2014 ve 2018 yıllarında Dünya Kupası'nda boy gösteren Neymar, istediğini elde edemedi.
2014 yılında yarı finali geçemeyen Brezilya dördüncü olurken, 2018 yılında ise çeyrek finalde organizasyona veda etmişti.
Bilindiği gibi bir başka süper yıldız Messi de kariyerini noktalamadan Arjantin ile Dünya Kupası'nda zafer arzuluyor.