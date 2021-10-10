Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Brezilyalı yıldız Neymar'dan emeklilik sinyali! "Zihinsel gücüm kalmadı..."
Giriş Tarihi: 10.10.2021 20:25 Son Güncelleme: 10.10.2021 20:26

Son dakika: Brezilyalı yıldız Neymar'dan emeklilik sinyali! "Zihinsel gücüm kalmadı..."

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Brezilyalı yıldız Neymar’dan emeklilik sinyali! Zihinsel gücüm kalmadı...

Son dakika... Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Neymar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, henüz 29 yaşında olmasına rağmen 2022 Dünya Kupası'nı işaret ederek, emeklilik sinyali verdi. 2022 Dünya Kupası'nın son turnuvası olacağı ifade ederek milli takımı bırakacağını ima eden golcü oyuncu, "Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel olarak güçlü olduğumu düşünmüyorum." sözleriyle kafaları karıştırdı. Neymar'ın milli takımın yanı sıra aktif futbolculuk kariyerini de noktalayabileceği konuşuluyor.

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... Fransız ekibi PSG'nin yıldızı Neymar, futbol dünyasının gündemine oturan açıklamalar yaptı. Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki en büyük kozu olan 29 yaşındaki golcü, geleceğine dair flaş ifadeler kullandı. Henüz 29 yaşında olmasına rağmen emekli olabileceğinin sinyallerini veren Neymar, kendisini zihinsel olarak güçlü hissetmediğini dile getirdi. İşte detaylar...

Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro karşılığında imza atarak dünya futbol tarihinin en pahalı transferi olan Neymar, kariyerini erken noktalayabileceğinin sinyallerini verdi.

Günümüz futbolunun en iyi futbolcuları arasında yer alan Neymar, birçok başarıya ulaştı ancak Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayamadı.

"ZİHİNSEL GÜCÜM KALMADI..."

PSG'den takım arkadaşı Messi gibi Neymar'ın da en büyük arzusu futbolu bırakmadan Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmak. Deneyimli yıldız, 2022 Dünya Kupası'nı işaret ederek emekli olabileceğini açıkladı.

DAZN'da yayınlanan Neymar & The Line Of Kings adlı belgeselde açıklamalar yapan Brezilyalı, futbol kariyerini sürdürecek zihinsel gücünün olmadığını ifade etti.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın son turnuvası olacağını belirten Neymar, bu kupayı kazanmak için her şeyini ortaya koyacağını söyledi.

Brezilyalı golcü, "2022 Dünya Kupası kesinlikle son turnuvam olacak. Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel olarak güçlü olduğumu düşünmüyorum.

Brezilya ile Dünya Kupası kazanarak hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.

Neymar'ın bu sözleri kafaları karıştırken, oyuncunun Brezilya Milli Takımı'na veda edeceği yoksa aktif futbolculuk kariyerini tamamen mi sonlandıracağı tartışma konusu oldu.

Brezilya Milli Takımı ile daha önce 2014 ve 2018 yıllarında Dünya Kupası'nda boy gösteren Neymar, istediğini elde edemedi.

2014 yılında yarı finali geçemeyen Brezilya dördüncü olurken, 2018 yılında ise çeyrek finalde organizasyona veda etmişti.

Bilindiği gibi bir başka süper yıldız Messi de kariyerini noktalamadan Arjantin ile Dünya Kupası'nda zafer arzuluyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Son dakika: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor! "Marcao-Kerem arasında yaşanan tokat olayı..."
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"
Ulaşımda 'Türkiye Kart' dönemi: İstanbul'da al Konya'da bin!
İŞKUR en az 6 bin TL maaşlı ve KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel alımı ilanları, başvuru şartları ve tarihleri
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Survivor ile ünlenen Semih Öztürk zor günler geçiriyor!
SON DAKİKA: Formula 1 İstanbul etabının kazananı Bottas oldu! Hamilton isyan etti 'Size söylemiştim...'
Mali Başbakanı Maiga'dan Macron'a soğuk duş: Türkiye gibi dost ülke gerekiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Brezilyalı yıldız Neymar'dan emeklilik sinyali! "Zihinsel gücüm kalmadı..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA