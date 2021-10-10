Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika Formula 1 kim kazandı? Formula 1 Turkiye GP’sini kim, hangi pilot, takım kazandı?
Giriş Tarihi: 10.10.2021 18:08 Son Güncelleme: 10.10.2021 18:09

Son Dakika Formula 1 kim kazandı? Formula 1 Turkiye GP’sini kim, hangi pilot, takım kazandı?

Son Dakika Formula 1 kim kazandı? Formula 1 Turkiye GP’sini kim, hangi pilot, takım kazandı?

İstanbul Park pistinin ev sahipliği yaptığı Formula 1 Türkiye Grand Prix’inde bugünkü yarışların sonucunda pistin en büyüğü belli oldu. Kıran kırana geçen yarışta pilotlar tüm hünerlerini gösterirken yarışın sonunda galip gelen pilot kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan aldı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında yarışın kazananını merak edenler Formula 1 kim kazandı? sorusuna yoğun olarak yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Formula 1 kim kazandı, hangi pilot, hangi takım? Sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

İstanbul'un ev sahipliğinde yapılan Formula 1 İstanbul Grand Prix'inde zorlu ve bir o kadarda heyecanlı geçen yarışlar sonunda kazanan belli oldu. Kıran kıran geçen zorlu yarışta 3. virajda tüm hünerlerini gösteren pilotlardan birisi yarışı kazanarak adını tarihe yazdırdı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında detayları öğrenmek isteyenler "Formula 1 kim kazandı?" sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: FORMULA 1 KİM KAZANDI?

Son dakika Formula 1 İstanbul GP'sini kazanan yarı pilotu ve takımına ilişkin bilgiler şöyle;



BOTTAS, TÜRKİYE GRAND PRİX'SİNDE 1.31.04.103'LÜK DERECE ELDE ETTİ

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1 saat 31 dakika 4.103 saniyelik derece elde etti.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 14.584 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki takım arkadaşı Sergio Perez ise Bottas'ın 33.471 saniye arkasında yer aldı.

DERECELER

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:

Sürücü Takım Süre
1 Valtteri Bottas Mercedes 1.31.04.103
2 Max Verstappen Red Bull +14.584
3 Sergio Perez Red Bull +33.471
4 Charles Leclerc Ferrari +37.814
5 Lewis Hamilton Mercedes +41.812
6 Pierre Gasly AlphaTauri +44.292
7 Lando Norris McLaren +47.213
8 Carlos Sainz Ferrari +51.526
9 Lance Stroll Aston Martin +82.018
10 Esteban Ocon Alpine +1 tur
11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 tur
12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo +1 tur
13 Daniel Ricciardo McLaren +1 tur
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1 tur
15 George Russell Williams +1 tur
16 Fernando Alonso Alpine +1 tur
17 Nicholas Latifi Williams +1 tur
18 Sebastian Vettel Aston Martin +1 tur
19 Mick Schumacher Haas +2 tur
20 Nikita Mazepin Haas +2 tur


...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Son dakika: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor! "Marcao-Kerem arasında yaşanan tokat olayı..."
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Ulaşımda 'Türkiye Kart' dönemi: İstanbul'da al Konya'da bin!
Survivor ile ünlenen Semih Öztürk zor günler geçiriyor!
İŞKUR en az 6 bin TL maaşlı ve KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel alımı ilanları, başvuru şartları ve tarihleri
Mali Başbakanı Maiga'dan Macron'a soğuk duş: Türkiye gibi dost ülke gerekiyor
SON DAKİKA: Formula 1 İstanbul etabının kazananı Bottas oldu! Hamilton isyan etti 'Size söylemiştim...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Formula 1 kim kazandı? Formula 1 Turkiye GP’sini kim, hangi pilot, takım kazandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA