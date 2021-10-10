Son Dakika Formula 1 kim kazandı? Formula 1 Turkiye GP’sini kim, hangi pilot, takım kazandı?

İstanbul'un ev sahipliğinde yapılan Formula 1 İstanbul Grand Prix'inde zorlu ve bir o kadarda heyecanlı geçen yarışlar sonunda kazanan belli oldu. Kıran kıran geçen zorlu yarışta 3. virajda tüm hünerlerini gösteren pilotlardan birisi yarışı kazanarak adını tarihe yazdırdı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında detayları öğrenmek isteyenler "Formula 1 kim kazandı?" sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: FORMULA 1 KİM KAZANDI?

Son dakika Formula 1 İstanbul GP'sini kazanan yarı pilotu ve takımına ilişkin bilgiler şöyle;