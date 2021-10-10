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Giriş Tarihi: 10.10.2021 12:32 Son Güncelleme: 10.10.2021 12:32

Squid Game 2. Sezon bölümleri gelecek mi, ne zaman çıkacak? Squid Game 2. yeni sezon var mı ve ne zaman gelecek?

Squid Game 2. Sezon bölümleri gelecek mi, ne zaman çıkacak? Squid Game 2. yeni sezon var mı ve ne zaman gelecek?

Squid Game dizisi 2. Sezon bölümleri merak konusu haline geldi. Güney kore yapımı olan ve başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon gibi isimlerin yer aldığı yapımın senaryosu son dönemde oldukça ilgi çekiyor ve adından söz ettiriyor. Dizinin izleyenleri “Squid Game 2. Sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Gizemli bir hayatta kalma yarışmasını konu edinen dizi, oldukça popüler bir hal aldı. Peki, Squid Game 2. Sezon gelecek mi, ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Her kesimden 456 kişilik bir grupun bir çocuk oyununu oynamaya davet edilmesiyle başlayan yapım Squid Game 2. Sezon bölümleri son günlerde dizinin izleyenlerinin gündemine geliyor. Dijital yayın platformundan yayınlanmakta olan bu internet dizisinin popüler bir hal almasıyla beraber "Squid Game 2. Sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. 9 bölümlük ilk sezonuyla büyük yankı uyandıran yapım ilk olarak Eylül ayında dünya çapında yayınlandı. Peki, Squid Game 2. Sezon gelecek mi?

SQUİD GAME 2. SEZON GELECEK Mİ?

Tek başına bir diziyi yazmak yönetmek ve yapımcılığını üstlenmenin büyük bir iş olduğunu vurgulayan Dong-hyuk "Aynı şeyi ikinci sezon için yapmayı düşündüğümde şahsen biraz endişeleniyorum. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak o kadar çok hevesli insan var ki ciddi ciddi düşünüyorum" diyor.

Squid Game 2. Sezon bölümlerinin geleceği sinyallari verilse de kesin bir bilgi bulunmuyor.

OYUNCULARI

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynuyor.

ANA KARAKTERLER

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)
Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.
Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)
Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.
Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)
Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.
HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)
Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.
Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)
Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.
Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)
İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.
Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)
Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

KONUSU

Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar ₩ (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar.

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Squid Game 2. Sezon bölümleri gelecek mi, ne zaman çıkacak? Squid Game 2. yeni sezon var mı ve ne zaman gelecek?
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