"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftada 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişi ile belirlenerek güncel kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişine katılan ve 6 şanslı numarayı doğru tahminle büyük ikramiye tutarının sahibi olmak amacıyla Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "10 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 EKİM)

Milli Piyango Online ile 10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları şöyle;