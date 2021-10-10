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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Teşhis var tedavi yok!

MEHMET ÖZCAN
Teşhis var tedavi yok!

Dünya Kupası yolunda çok önemli olan Norveç maçında hem kadroyu hem de oyunculara yaklaşımı değiştiren Alman teknik adamın bu hamleleri Ay-Yıldızlı ekibi ayağa kaldırmaya yetmedi

İstanbul'da öne geçtiği karşılaşmada Norveç ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası elemelerinde işini zora sokan A Milli Takım'da yeni teknik direktör Stefan Kuntz'un hamleleri de işe yaramadı. Katar şansı artık rakiplerinin sonuçlarına bağlı olan Türkiye'de Alman çalıştırıcı, selefi Şenol Güneş'ten farklı motivasyon metotları ve kadro tercihi denedi. Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda oynatmadığı oyunculara bu tercihiyle ilgili tek kelime açıklama yapmıyordu. Kuntz ise Norveç maçı öncesinde aday kadrodaki oyuncuların hepsiyle tek tek görüşme gerçekleştirdi. Berkan ve Ozan Tufan'la sarmaş dolaş görüntüler veren 58 yaşındaki teknik adam, idman sahasına herkesten 30 dakika önce gelip malzemelerin dizilmesine bile yardım etti.

ALMAN HOCANIN DOKUNUŞLARI İŞE YARAMADI
Aday kadroya Okay ve Enes'i çağırmayan, Berat ve Kerem'i 11'de kullanan Kuntz'un bu dokunuşları da A Milli Takım'ı ayağa kaldırmaya yetmedi. Çok önemli eksikleri olan Norveç, buna rağmen üstün oynadığı Kadıköy'deki mücadelede galibiyeti kaçıran taraf oldu. Tek forvetimiz Burak Yılmaz pozisyona bile giremezken 10 numaramız Hakan Çalhanoğlu yine kritik bir milli maçta sahada kayboldu.
Kenan&Serdar çıktı, Çağlar girdi
Norveç maçı için aday kadroda yer alan Kenan Karaman daha önce elinden planlanan operasyon gerekçesiyle Letonya'ya götürülmedi. Kenan'ın sağlık durumunu dikkate alan Milli Takım yetkilileri, Halil Dervişoğlu'nu kadroya dahil etmişti. Norveç maçında gözüne darbe alan Serdar Aziz de İstanbul'da bırakıldı. Letonya'da Çağlar, Serdar'ın yerine Milli Takım'a dönecek.

RİVA'DAN RİGA'YA
NORVEÇ maçını geride bırakan Türkiye'de gözler yarın oynanacak Letonya karşılaşmasına çevrildi. Riva'daki tesislerde dün sabah rejenerasyon çalışması gerçekleştiren A Milli Futbol Takımı, kritik mücadele için öğleden sonra özel uçakla Riga'nın yolunu tuttu ve 2 günlük kampa girdi.

MİLLİLER'İN GÜVENCESİ HOLLANDA!
GRUPTA 3. olan Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidebilmesi için kalan 3 maçını kazanmaktan başka çaresi yok. Letonya dönüşünde kasım ayında Cebelitarık'ı ağırlayacak A Milli Takım, son maçını Karadağ deplasmanında oynayacak. Kuntz ve oyuncular, 3 maçta 9 puan hedefine konsantre olurken, 2. sıradaki Norveç'in takılmasını bekleyecek. Karadağ ve Letonya'yı peş peşe evinde konuk edecek Kuzey ülkesi, gruptaki son maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak. A Milli Takım'da herkes, Hollanda'nın Norveç'i yeneceğini düşünüyor.

LETONYA'DA DÜDÜK İSVEÇ'Lİ HAKEMİN
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Letonya ile oynayacağı karşılaşmada İsveç'li hakem Andreas Ekberg görev yapacak. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg, dördüncü hakem ise Kaspar Sjöberg olacak. Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.

2 SORU 2 CEVAP

LEVENT TÜZEMEN
Takımda telaş ve ürkeklik hakim
>> A Milli Takım, Norveç karşısında çok önemli bir fırsatı kaçırdı. Bundan sonraki süreçte iş hesap kitap yapmaya kaldı. Size göre gupta ikinci olma şansımız var mı?
İlk Norveç ve Hollanda maçlarını kazanan Milli Takım'ın oyuncularının birden bire böyle bir düşüş yaşamalarını anlayamıyorum. Aklıma iki neden geliyor; 1- Rakipler çok kötüydü, biz iyi göründük. 2- Oyuncularımız formdaydı, rakipler karşımızda dirençsiz kaldı. Norveç önündeki Milli Takım'ın golü atıncaya kadar iştahlı, coşkulu, baskılı ve prese dayalı oyunu göz kamaştırdı. Ama golden sonra birden bire skoru koruma psikolojisi içinde hareket etmek oyuncuların bir öz güven kaybı yaşadığını gösteriyor. EURO 2020'de alınan 3 yenilgi ve 0 puan futbolcular üzerinde travma yaratmış. Örneğin; topa bizim oyuncular 3 metre yakınlıkta, rakip ise 5 metre uzaklıkta ama onlar bizden daha çabuk geliyor, biz o topa müdahale edemiyoruz. Ürkeklik ve bir telaş var. Kuntz, bu sorunu nasıl çözecek bilemiyorum. Çünkü Milli Takım'da başarılı olduğumuz her dönemde duygusallık hep ön plana çıkmıştı. Bu duygusallığı maalesef göremiyorum. Oynadığımız oyun bizi gruptan çıkarmaya yetmez.

HAKAN ÇALHANOĞLU TOZU DUMANA KATMALI
>> Özellikle bazı isimler çok eleştiriliyor. Bunların başında ise Hakan Çalhanoğlu geliyor. Milli Takım performansı bir türlü kulüp performansına yaklaşamıyor. Bunun nedeni nedir?
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille ile Fransa şampiyonu oldu. Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da son şampiyon İnter'e gitti. Maalesef bu futbolcuların saha içi performansında çok ciddi bir düşüş var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu, yetenekli olmasına rağmen Milli Takım'da bir oyun lideri gibi oynamıyor. Hakan ya yanındakilerle uyum sağlayamıyor ya da Milli Takım'a gelmeyi kafasında angarya gibi görüyor ve polemiklere girmemek için de Milli Takım'da olmama gibi bir düşünceyi sergilemiyor. İnter'deki Hakan'ın bu Milli Takım'ı tek başına sırtlayıp tozu dumana katması gerekir. Ayrıca Kuntz'un Caner'e dönmesi doğru değildi. Çünkü Milli Takım, Caner'in bölgesinden çok pozisyon yedi. Sonuçta Milli Takım'da görev yapan oyuncuların öz güvenlerini kazandırmak ve Milli Takım ile ilgili aidiyet duygularını güçlendirmek gerekiyor.

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