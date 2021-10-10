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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Trabzon’da takım lideri Mesut

VOLKAN DEMİR
Trabzon’da takım lideri Mesut

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımın koltuğunu koruma maçında 11’de yer alarak organizatör görevini üstlenecek

Hatay maçında son 4 dakikada oyuna giren, Kasımpaşa karşılaşmasında ise gribal enfeksiyon geçirdiği için forma giyemeyen Mesut Özil, idmanlardaki hırsı ile dikkat çekiyor. Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanan tecrübeli 10 numarayı teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'de sahaya sürerek liderlik görevi vereceği öğrenildi. Mesut, dün yapılan antrenman sonrası sahada kalarak idmana devam etti ve şut çalışması gerçekleştirdi. 32 yaşındaki futbolcu, hız ve çabukluk çalışmasında da takımının iyileri arasında yer alarak Nazım Sangare'yi geride bıraktı.

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Trabzon’da takım lideri Mesut
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