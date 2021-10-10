Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tv yayın akışı: Bugün TV’de ne var? İşte 10 Ekim Star TV, Show TV, ATV, Kanal D tv yayın akışı
Giriş Tarihi: 10.10.2021 11:47

Tv yayın akışı: Bugün TV’de ne var? İşte 10 Ekim Star TV, Show TV, ATV, Kanal D tv yayın akışı

Tv yayın akışı: Bugün TV’de ne var? İşte 10 Ekim Star TV, Show TV, ATV, Kanal D tv yayın akışı

Pazar akşamı evde televizyon izleyerek geçirecek olan vatandaşlar tv yayın akışı listesini merak ediyor. Özellikle hafta sonları birbirinde farklı komedi filmleri kanalların yayın akışında yerini alırken dizilerde yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Kanal D’de Yargı, ATV’de İkimizin Yerine dizisi yeni bölümleriyle yayınlanacak. Hangi kanalda ne izleyeceğine karar veremeyenler tv’de bugün ne var sorusuna yanıt arıyor. Peki Tv yayın akışına göre bugün TV’de ne var? İşte 10 Ekim Star TV, Show TV, ATV, Kanal D tv yayın akışı

Tv yayın akışı sabah saatleri itibariyle binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Pazar gününün gelmesi ile birlikte, televizyon izleyicileri ekranlarda yer alan dizi, film ve yarışma programlarını öğrenmek istiyor. Peki Tv yayın akışına göre bugün TV'de ne var? İşte 10 Ekim Star TV, Show TV, ATV, Kanal D tv yayın akışı

10 EKİM 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

10 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATV YAYIN AKIŞI

11:45 Dizi TV

12:35 Kalp Yarası

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

18:45 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Bayi Toplantısı

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Tv yayın akışı: Bugün TV’de ne var? İşte 10 Ekim Star TV, Show TV, ATV, Kanal D tv yayın akışı
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