Tv yayın akışı: Bugün TV’de ne var? İşte 10 Ekim Star TV, Show TV, ATV, Kanal D tv yayın akışı

Tv yayın akışı sabah saatleri itibariyle binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Pazar gününün gelmesi ile birlikte, televizyon izleyicileri ekranlarda yer alan dizi, film ve yarışma programlarını öğrenmek istiyor. Peki Tv yayın akışına göre bugün TV'de ne var? İşte 10 Ekim Star TV, Show TV, ATV, Kanal D tv yayın akışı
10 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ATV YAYIN AKIŞI
11:45 Dizi TV
12:35 Kalp Yarası
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
16:15 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
18:45 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
22:30 Bayi Toplantısı