Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla, "Umreye kimler gidebilecek, umrede bu yıl aşı şartı var mı?" gibi sorular yanıt buldu. Bu ziyareti gerçekleştirecek kişilerde aranan şartlar da bu açıklamalar ışığında netlik kazandı. Farklı ülkelerden milyonlarca Müslümanın ziyaret edeceği topraklarda alınacak salgın önlemleri merak edilirken, Diyanet umre ziyareti başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu da araştırılanlar arasında yer alıyor. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek isteyenlerin merak ettikleri haberimizde.
UMRE ZİYARETİNDE ARANAN ŞARTLAR NELER?
Müslüman olmalıdır. Çünkü umre sadece Müslümanlardan istenilen ibadetlerdendir. Müslüman olmayan kişinin umresi kabul olmaz.
Akli dengesi yerinde olmalıdır. Akli dengesi yerinde olmayan kişiler iyi, kötü ve doğru yanlışı ayırt edemeyeceğinden dolayı gitmesi doğru değildir.
Yol güvenli olmalıdır. Eğer bir insanın zarar görmesi söz konusu olursa (savaş vs.) umre vacip olmaz.
45 yaş altı bayanlar ve 18 yaş altı erkek çocuklar, yanlarında mahremi olmadıkça umre veya hac vazifelerine yerine getirmeleri yasaktır.
UMREDE BU YIL AŞI ŞARTI VAR MI?
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, aylık 2 milyon ziyaretçinin kabul edileceği umre ziyaretlerinde Koronavirüs tedbirleri sıkı tutulacak. Bu kapsamda, bu yıl Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de yalnızca iki doz Kovid-19 aşısı olanların ziyaretine izin verilecek. Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi. Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.
UMRE BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Suudi Arabistan yönetimi umre ziyaretlerinin 10 Ekim itibariyle başlayacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği 2021 umre organizasyonuna katılmak isteyenler, ilan edilen konaklama türlerinden birini seçip bu türe ait "Banka Kodu" ile "Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halkbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası ve PTT" şubelerinden birinde, ücreti kurumsal umre hesabına peşin olarak yatırabilecek. Umreciler, ücretlerini yatırdıktan sonra herhangi bir müftülüğe müracaat ederek veya www.hac.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabilecekler. Kayıt yapıldıktan sonra müftülükten alacağı Umre Kayıt Formunu iki (2) nüsha halinde doldurarak bir nüshasını istenen belgelerle birlikte müftülüğe teslim edecek.
SİNOVAC VE BİONTECH OLANLAR UMREYE GİDEBİLİR Mİ?
Suudi Arabistan, salgınla mücadele kapsamında şu ana kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarının kullanımına onay verdi. Ancak Sinovac ve Sputnik V aşıları liste dışı tutuldu.