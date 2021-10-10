Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla, "Umreye kimler gidebilecek, umrede bu yıl aşı şartı var mı?" gibi sorular yanıt buldu. Bu ziyareti gerçekleştirecek kişilerde aranan şartlar da bu açıklamalar ışığında netlik kazandı. Farklı ülkelerden milyonlarca Müslümanın ziyaret edeceği topraklarda alınacak salgın önlemleri merak edilirken, Diyanet umre ziyareti başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu da araştırılanlar arasında yer alıyor. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek isteyenlerin merak ettikleri haberimizde.

UMRE ZİYARETİNDE ARANAN ŞARTLAR NELER?

Müslüman olmalıdır. Çünkü umre sadece Müslümanlardan istenilen ibadetlerdendir. Müslüman olmayan kişinin umresi kabul olmaz.

Akli dengesi yerinde olmalıdır. Akli dengesi yerinde olmayan kişiler iyi, kötü ve doğru yanlışı ayırt edemeyeceğinden dolayı gitmesi doğru değildir.

Yol güvenli olmalıdır. Eğer bir insanın zarar görmesi söz konusu olursa (savaş vs.) umre vacip olmaz.

45 yaş altı bayanlar ve 18 yaş altı erkek çocuklar, yanlarında mahremi olmadıkça umre veya hac vazifelerine yerine getirmeleri yasaktır.