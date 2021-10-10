Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vitor Pereira'dan Mesut Özil'e özel görev! Trabzonspor derbisinde sahada olacak...
Giriş Tarihi: 10.10.2021 09:43 Son Güncelleme: 10.10.2021 09:43

Vitor Pereira'dan Mesut Özil'e özel görev! Trabzonspor derbisinde sahada olacak...

VOLKAN DEMİR
Vitor Pereira’dan Mesut Özil’e özel görev! Trabzonspor derbisinde sahada olacak...

Hatayspor deplasmanında son dört dakika oyuna giren UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve son olarak Kasımpaşa maçında süre alamayan Mesut Özil, Trabzonspor maçıyla geri dönüyor. Mesut Özil, ilk 11'de yer alarak takımın lideri olacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 9 resmi maçta oynayan ve 3 gol atıp bir asistle katkı veren Mesut Özil, idmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanan Mesut Özil'e Pereira liderlik görevi verecek. Pelkas'ın Yunanistan milli takımında gol atması da Fenerbahçe teknik heyetini sevindirdi.

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımın koltuğunu koruma maçında 11'de yer alarak organizatör görevini üstlenecek.

Hatay maçında son 4 dakikada oyuna giren, Kasımpaşa karşılaşmasında ise gribal enfeksiyon geçirdiği için forma giyemeyen Mesut Özil, idmanlardaki hırsı ile dikkat çekiyor.

Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanan tecrübeli 10 numarayı teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'de sahaya sürerek liderlik görevi vereceği öğrenildi.

Mesut, dün yapılan antrenman sonrası sahada kalarak idmana devam etti ve şut çalışması gerçekleştirdi.

32 yaşındaki futbolcu, hız ve çabukluk çalışmasında da takımının iyileri arasında yer alarak Nazım Sangare'yi geride bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Mali Başbakanı Maiga'dan Macron'a soğuk duş: Türkiye gibi dost ülke gerekiyor
İŞKUR KPSS şartsız en az 6 bin TL maaşlı personel alımı yapıyor! Güncel 2021 İŞKUR personel alımı ilanları neler?
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Survivor ile ünlenen Semih Öztürk zor günler geçiriyor!
Meteoroloji saat verip birçok ili uyardı! İstanbul dahil o illerde sağanak yağış bekleniyor!
3600 ek gösterge detayları belli oldu! 3600 ek gösterge artışı ne getirecek? Memur ve emekli maaş artışları...
Bakan Özer'den son dakika açıklaması! MEB Okullar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi? 2021-2022 Okullar kapanacak mı?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Vitor Pereira'dan Mesut Özil'e özel görev! Trabzonspor derbisinde sahada olacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA