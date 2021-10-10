YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? ÖSYM AİS ile 2021 YDS sonuç sorgulama ekranı ve sonuç tarihi!

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yüzbinlerce adayın katılımıyla 2021 yılında ikinci kez gerçekleşti. Adaylar, yüksek lisans ve doktora başvurularını gerçekleştirmek için YDS sınav sonucu hakkında araştırmaya koyuldu. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde kişinin alanına göre gerçekleştirilen sınavın sonuç tarihi açıklandı. Yüz binlerce adayın aklındaki "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır" sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buluyor. ÖSYM AİS ile 2021 YDS sonuç sorgulama ekranı ve sonuç tarihi haberimizde.

YDS/3 YAPILACAK MI?

2021 yılında biri 18 Nisan, biri 10 Ekim olmak üzere iki YDS düzenlendi. ÖSYM sınav takvimine göre bu yıl yeni bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yapılmayacak. Bir sonraki sınav 2022 yılında düzenlenecek.