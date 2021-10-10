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Giriş Tarihi: 10.10.2021 10:30

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? ÖSYM AİS ile 2021 YDS sonuç sorgulama ekranı ve sonuç tarihi!

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? ÖSYM AİS ile 2021 YDS sonuç sorgulama ekranı ve sonuç tarihi!

Bugün gerçekleşen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) için sonuç tarihine ilişkin araştırmalar hızlandı. Adaylar, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak ve kaç günde açıklanır gibi sorgularla ÖSYM’den gelecek açıklamaları takip ediyor. Kurumun sınav takvimine göre sonuç tarihi belli olurken, 2021 YDS sonuç sorgulama ekranı heyecanla takip ediliyor. İşte konuya dair merak edilenlerin yanıtı.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yüzbinlerce adayın katılımıyla 2021 yılında ikinci kez gerçekleşti. Adaylar, yüksek lisans ve doktora başvurularını gerçekleştirmek için YDS sınav sonucu hakkında araştırmaya koyuldu. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde kişinin alanına göre gerçekleştirilen sınavın sonuç tarihi açıklandı. Yüz binlerce adayın aklındaki "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır" sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buluyor. ÖSYM AİS ile 2021 YDS sonuç sorgulama ekranı ve sonuç tarihi haberimizde.

YDS/3 YAPILACAK MI?

2021 yılında biri 18 Nisan, biri 10 Ekim olmak üzere iki YDS düzenlendi. ÖSYM sınav takvimine göre bu yıl yeni bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yapılmayacak. Bir sonraki sınav 2022 yılında düzenlenecek.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 2 Kasım'da açıklanacak. Adaylar, yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanacakları sınav sonuçlarına 2 Kasım 2021 Salı gününden itibaren erişim sağlayabilecek.

YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? ÖSYM AİS ile 2021 YDS sonuç sorgulama ekranı ve sonuç tarihi!
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