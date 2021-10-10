YDS soruları nasıldı? 2021 YDS soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sınav yorumları

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavı olarak da bilinen 2021 YDS/2, bugün tek oturum ile tamamlanıyor. Adaylar, sınavın ardından birçok konu hakkında araştırma yaparken YDS soruları nasıldı, YDS zor muydu kolay mıydı gibi sorular en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, YDS sınavı nasıldı sorusu, diğer adayların da görüşünü öğrenmek adına önem taşıyor.
YDS sınav yorumları ile diğer adayların sınava dair görüşü öğrenilebiliyor. Adaylar, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınava dair görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Peki, 2021 YDS sınavı nasıldı, soruları zor muydu kolay mıydı?
İşte, YDS sınav sorumları;
ÖSYM koordinesinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS için yapılan sınav bugün gerçekleştiriliyor. YDS sınavı 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak olup adaylar 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. YDS sınavında adaylara 180 dakika süre verilecek.
YDS sınav süresi 180 dakika ve saat 12.45'te sona eriyor.
YDS soru yorumları, sınavın ardından haberimizde olacak.
12.45'te sona erecek sınavın ardından adaylar sorulara ilişkin yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak. YDS zor muydu kolay mıydı sorusunun cevabını öğrenmek için haberimizi takipte kalın.