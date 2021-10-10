Zaferin anahtarı süper dörtlüde

Orta sahada Hamsik-Bakasetas ikilisiyle kontrolü almayı hedefleyen bordo-mavililer, hücumda da Nwakaeme ve Cornelius ile güçlü rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor
Trabzonspor'un ligde oynadığı 8 maçta toplam 13 gol, 7 asiste imza atan yıldızları Bakasetas (5 gol, 3 asist),Hamsik (1 gol, 2 asist), Nwakaeme(4 gol, 2 asist) ve Cornelius (3 gol) milli ara sonrası Fenerbahçe ile 17 Ekim Pazar günü oynanacak liderlik maçında da Fırtına'nın vurucu gücü olacak. Planlarını bu dörtlü üzerine kuran teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada Bakasetas ve Hamsik'le rakibine üstünlük kurup, bu ikilinin yön vereceği hücumlarda Nwakaeme ve Cornelius ile F.Bahçe'yi devirmeyi hedefliyor.
TOPLU DAYANIŞMA
Avcı ayrıca Bakasetas ve Hamsik'ten saha içinde liderlik görevini yapmalarını ve daha fazla sorumluluk almalarını istiyor. 58 yaşındaki hoca, oyuncularının tamamını da kritik maça "Toplu savunmave toplu dayanışma" prensibiyle ile hazırlayacak. Avcı, milli oyuncuların dönmesiyle bunun üzerinde özellikle duracak.